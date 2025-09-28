Cardenal Castillo respalda protestas de la 'Generación Z': "Aquí no hay terroristas, hay personas con derechos y dignidad"

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que gran parte del Perú se encuentra sumido bajo el miedo por el avance de la extorsión y el sicariato. Por ello, un grupo importante de jóvenes, denominados como 'Generación Z', salieron a las calles del centro de Lima para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y su inacción ante este flagelo.

Cardenal Castillo respalda protestas de la 'Generación Z'

Sin embargo, lo que debió ser una marcha pacífica, terminó en diversos enfrentamientos contra los cientos de agentes de la Policía Nacional del Perú que resguardaban los exteriores del Congreso de la República. Esto generó algunas críticas hacia este colectivo las cuales fueron completamente rechazadas por el cardenal Carlos Castillo.

Durante la última homilía en la catedral de Lima, el arzobispo saludó la valentía de estos jóvenes para salir a las calles y reclamar mejores condiciones. A su vez, lamentó que un grupo de ciudadanía los califiques de terroristas y hasta se pronunció sobre la polémica ley de AFP que tantas críticas generó.

"También lo hemos visto en los muchachos que han salido a las calles, que llenaron el centro de Lima para reclamar orden en el país, misericordia, justicia, por leyes injustas que se aprobaron como la de pagar un seguro desde los 18 años y pagar las AFP para que después algunos se las roban. Aquí no hay terroristas, acá hay personas con derechos y dignidad", indicó.

📢🇵🇪El cardenal Carlos Castillo destacó hoy en esu homilía el reclamo de seguridad de los transportistas porque sus familias están afectadas, y la exigencia de la #GeneraciónZ de justicia, misericordia, orden, opuestos a leyes injustas: "son personas con dignidad" #28S pic.twitter.com/CJTbfT9lSw — Jacqueline Fowks (@jfowks) September 28, 2025

Respalda a transportistas

En la última marcha de este sábado 27 de septiembre, un grupo importante de transportistas también se unieron a esta multitudinaria protesta debido a los recientes ataques de sicarios contra su sector.

Esto también fue mencionado por el cardenal nacional quien señaló que lo único que buscan es poder llegar con vida a sus hogares y que sus vidas no corran riesgo cuando salen a trabajar.

"Ayer comentaron los hermanos transportistas que salieron a marchar e hicieron la petición de que los señores responsables del orden hagan orden en la ciudad para que podamos regresar a nuestras casas, a nuestras familias vivos. En el momento de sufrimiento ellos recuerdan, que quienes se quedan desolados si les pasa algo grave, es la familia", añadió.

De esta manera, el cardenal Carlos Castillo respaldó las protestas convocadas por la 'Generación Z' y los transportistas y cuestionó duramente a quienes los califican de terroristas. A su vez, hizo un llamado a las autoridades para hacerle frente a la delincuencia.