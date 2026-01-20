José Jerí: MML deberá informar al Congreso si empresario chino subsanó clausura de local Market Capon

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Segundo Montalvo, que va a favor de la vacancia de José Jerí ante el caso 'Chifagate', envió un oficio a la Municipalidad de Lima donde solicita información acerca de la clausura del local Market Capon del empresario chino Zhihua Yang, con quien el presidente se reunió en dos oportunidades, y si este ya subsanó las observaciones.

Segundo Montalvo solicita información detallada a Municipalidad de Lima

Ante la reciente difusión de nuevas imágenes donde el mandatario aparece con lentes oscuros en la tienda clausurada de Yang el pasado 6 de enero, el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento dirigió el documento este lunes a la gerente a Fiscalización y Control de la MML, Mariella Falla.

"Solicito se sirva informar la fecha que el propietario del local comercial MARKET CAPON ha subsanado las observaciones consignadas en el documento de la referencia",

Además, Montalvo solicitó a la comuna limeña que se le remita la copia del acta de infracción municipal de Market Capon, ubicado en Cercado de Lima. La fecha de la clausura del local coincide con la de la visita clandestina de Jerí, quien, notablemente, trató de pasar desapercibido.

"Solicitar se sirva remitir a mi despacho congresal copia fedateada del documento: Cod Infracción: A.C.T N 0002015-2026 de fecha 06 de enero de 2026, infracción al local comercial denominado MARKET CAPON, ubicado en el Jirón Paruro 763, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima", agregó.

El congresista precisó que realiza estos pedidos en línea con el Artículo 96 de la Constitución, que establece la facultad de los congresistas para solicitar información a entidades públicas; y el Artículo 18 y 87 del Reglamento del Congreso de la República, sobre la función a tiempo completo de los legisladores.

Rospigliosi rechaza debatir moción de vacancia contra Jerí

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, marcó postura sobre los pedidos de moción de censura formulados en contra de José Jerí Oré, tras revelarse sus dos reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

En entrevista para Canal N, el titular del Legislativo consideró que "no tiene sentido" ponerse a debate los textos acusatorios, debido a que estamos próximos a celebrar las elecciones generales. Un cambio a estas alturas, considera, sería generar una "turbulencia".

"Está muy cerca también, el término del mandato del Sr. Jerí, que es el 28 de julio; o sea, el 29 el puede ser - eventualmente si es que hay un elemento que lo amerite - procesado. Ahora mismo va a concurrir a la Comisión de Fiscalización, públicamente, ahí veremos qué explicación les da, también a la Fiscalía seguramente, porque le ha mandado una comunicación al fiscal de la nación", indicó.

