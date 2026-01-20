Hermano de Pedro Castillo toma la posta y encabeza la lista para el Senado en Juntos por el Perú

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 aprobó la inscripción de la lista de candidatos al Senado Nacional del partido Juntos por el Perú (JPP), que lleva en el primer lugar a José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo.

La decisión marca un giro en la estrategia del partido, que inicialmente había anunciado al propio Pedro Castillo como cabeza de lista, pero cuya candidatura quedó sin efecto tras la condena por conspiración para la rebelión dictada el 27 de noviembre de 2025.

Con el expresidente recluido en el penal de Barbadillo, JPP parece haber optado por mantener la marca política del 'castillismo' a través de su familia, colocando a su hermano como nueva figura visible.

La lista inscrita

La nómina incluye a congresistas que buscan la reelección, como Silvana Robles, Jaime Quito, Margot Palacios y Pasión Dávila, además de figuras como Anahí Durand y el médico Hernando Cevallos. Entre los nombres más llamativos está también Isaac Humala Núñez, padre del exmandatarios Ollanta Humala y su hermano Antauro.

El partido logró inscribirse tras superar el proceso de tachas. Una impugnación presentada por un ciudadano fue declarada improcedente por el JEE al no cumplir con los requisitos de pago, lo que permitió que la lista quedara firme.

#Voto2026



JEE resolvió inscribir la lista de candidatos al Senado del partido Juntos por el Perú para las Elecciones 2026



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/lmW0AuK5Vh — Canal N (@canalN_) January 20, 2026

Pedro Castillo iba a ser el candidato

La candidatura de Pedro Castillo fue anunciada en noviembre de 2025 como número 1 de la lista senatorial de JPP. Sin embargo, la condena judicial lo inhabilitó para postular.

En ese contexto, el partido habría optado por reemplazarlo por su hermano José Mercedes, buscando mantener el "voto castillista" y convertir a la familia en su bandera electoral.

Roberto Sánchez anunciaba la candidatura de Pedro Castillo días antes de su condena.

Estrategia política

La inscripción de José Mercedes Castillo refleja la intención de JPP de sobrevivir en el escenario político apelando al legado del expresidente. La apuesta por la familia Castillo busca capitalizar el respaldo de sectores rurales y populares que aún se identifican con el discurso de Pedro Castillo, pese a su condena.

La inscripción de la lista senatorial de Juntos por el Perú, con el hermano de Pedro Castillo en el primer lugar, confirma el giro estratégico del partido tras la caída judicial del exjefe de Estado. La familia se convierte en el nuevo rostro de la campaña, en un intento por mantener viva la representación 'castillista' en las próximas elecciones de 2026.