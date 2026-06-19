Certificado de discapacidad del Minsa: Conoce cómo solicitar el trámite gratuito

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que obtener el certificado de discapacidad es ahora un proceso más rápido, accesible y gratuito para las personas que requieren este documento, el cual permite acceder a diversos beneficios, programas sociales y derechos reconocidos por la normativa peruana vigente.

¿Cómo realizar este trámite del Minsa de manera gratuita?

Para acceder a la certificación, se puede realizar el trámite desde establecimientos de salud autorizados en todo el territorio nacional. Asimismo, esta gestión esta dirigida a personas que presentan discapacidad y necesitan acreditar oficialmente su condición en la realización de trámites y servicios de apoyo.

El proceso puede iniciarse de manera presencial o mediante la modalidad de telemedicina, una alternativa pensada especialmente para quienes tienen dificultades para trasladarse hasta un centro de salud. De esta manera, el Ministerio de Salud busca reducir las barreras de acceso y facilitar que más ciudadanos en todo el territorio nacional puedan obtener su certificación.

La institución de salud explicó que, cuando la discapacidad es evidente, el certificado puede emitirse inmediatamente después de la evaluación médica. Sin embargo, en aquellos casos donde sea necesario contar con mayor información, podrían solicitarse exámenes complementarios o interconsultas con especialistas para realizar una calificación adecuada y garantizar una certificación precisa.

Minsa: conoce cómo obtener el certificado de discapacidad de forma rápida, gratuita y a nivel nacional.



El trámite puede realizarse de manera presencial o por telemedicina para garantizar una atención más inclusiva y oportuna.



➡️ Más información: https://t.co/1Viim6uHA9 pic.twitter.com/o0kRkch1gE — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 19, 2026

Plataforma digital para ubicar el establecimiento de salud más cercano

El Ministerio de Salud ha habilitado una página web en la que el usuario puede acceder para verificar que establecimientos de salud autorizados se encuentran cercanos a su ubicación mediante un mapa y recurrir al que sea conveniente. Para acceder a esta plataforma, se tiene que ingresar al siguiente enlace.

Para iniciar el trámite, las personas interesadas solo deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería, una solicitud simple y, de ser necesario, informes médicos o exámenes previos relacionados con su condición de salud.

Una vez obtenido el certificado de discapacidad, las personas podrán registrarse en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y acceder a diferentes beneficios orientados a mejorar su calidad de vida y promover su inclusión social.

Finalmente, para el Ministerio de Salud es de importancia que más personas cuenten con esta información ya que pueden ejecutar las medidas necesarias que requiere el trámite y acceder al certificado de discapacidad que les permite tener el reconocimiento de la normativa vigente en el territorio peruano en favor de su condición médica.