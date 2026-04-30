30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque se registró hace unas horas en el distrito de Chorrillos. Dos sujetos armados dispararon contra un negocio de comida rápida e hirieron de gravedad a una adulta mayor que trabajaba en el lugar. Los vecinos de la zona están muy alarmados por el incremento de la delincuencia y la Policía ya inició las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes.

Disparan contra vendedora de comida en Chorrillos

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la avenida 12 de Octubre, en Chorrillos, alrededor de las nueve de la noche de ayer, 29 de abril, cuando sujetos armados dispararon varias veces contra un humilde puesto de comida de la zona.

Los testigos de lo ocurrido contaron que era una noche tranquila cuando, de repente, dos sujetos desconocidos llegaron hasta el frontis del local de comida a bordo de una motocicleta. Sin decir una sola palabra, uno de ellos sacó un arma y disparó a quemarropa contra el negocio para luego huir, dando vuelta en U.

La dueña del negocio, que se dedicaba a vender salchipapas y pollo broaster, resultó herida, debido a que una de las balas traspasó la estructura del local y la alcanzó en el lado lateral del cuerpo cuando se dirigía hacia su cocina para ponerse a buen recaudo. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, donde está siendo atendida.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales de la comisaría de Pumacahua. Los agentes encontraron hasta cuatro casquillos de bala en la escena del crimen, lo cual revela la ferocidad del ataque. También tomaron declaraciones a los testigos y el caso ya se encuentra en investigación.

🔴🔵 Chorrillos: Sujetos disparan contra negocio de comida rápida y dejan herida a la dueña.



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Atacan bus a balazos en Chorrillos

Hace unos días, se registró un nuevo atentado armado contra el transporte público se dio sobre la tarde de este sábado 25 de abril en Chorrillos. Y es que a solo metros de llegar a su paradero final, un bus de la empresa de transportes Sur Lima fue baleado por presuntos sicarios generando alarma entre los vecinos.

Exitosa acudió rápidamente hasta este punto en el mencionado distrito para conocer detalles de esta lamentable suceso. De acuerdo a testigos, la unidad se encontraba muy cerca de culminar su recorrido e ingresar a su patio de maniobras en la zona Inmaculada de Villa.

En ese momento fueron sorprendidos por un sujeto encapuchado que disparó sin reparo alguno contra la luna de los buses buscando alcanzar al conductor. Según indicaron los vecinos, se alcanzaron a escuchar un total de tres balazos para que luego el atacante huyera a bordo de una moto lineal que lo esperaba a unos metros.

Pese a ser baleado, el chofer continuó con su recorrido hasta llegar a su paradero final para ponerse a buen recaudo junto con algunos pasajeros que seguían a bordo de su unidad. Recién ahí pudo percatarse que el vidrio de su lado había quedado destruido a raíz del atentado.

Es as que, este ataque se suma al atentado reciente contra un bus de la empresa Sur Lima, también en Chorrillos, donde sicarios dispararon contra el conductor. Ambos hechos reflejan el preocupante avance de la violencia armada en el distrito, generando temor entre vecinos y transportistas. Las autoridades buscan frenar esta ola delictiva.