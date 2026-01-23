Cofopri: Estado recupera más de 20 predios ocupados ilegalmente en cinco regiones del país

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a través de su procuraduría pública, logró que 21 predios del Estado, que habían sido ocupados de forma ilegal, vuelvan a manos públicas durante el 2025.

En total se recuperaron 115,726 m2 de terrenos estatales en diversas regiones del país, como resultado de acciones legales y coordinadas contra la informalidad y el tráfico ilegal de tierras, las cuales imperan desde hace varios años.

Cofopri recupera más de 20 predios en el país

Los operativos se realizaron entre enero y diciembre del 2025, en estrecha coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales, con el objetivo de restituir predios públicos y garantizar que estos sean destinados a fines de interés social y uso público.

"Recuperar estos espacios y formalizarlos es fundamental para ponerlos al servicio de la ciudadanía, a través del equipamiento correspondiente", expresó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Entre los casos más emblemáticos figura la recuperación de un predio de 32,142 m² en el Pueblo Joven Villa Poeta José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo (Lima). También terrenos ubicados en los asentamientos humanos Unión Quilmaná, en Cañete (26,785 m²), y Micaela Bastidas, en el distrito de Pueblo Nuevo, Chincha - Ica (22,487 m²). Además, se restituyó un lote de 20,000 m² destinado a equipamiento urbano del Instituto Superior Tecnológico de Aplao, en Arequipa.

Cofopri recuperó más de 20 predios invadidos ilegalmente durante el 2025.

Adicionalmente, se recuperaron más de 14,000 m2 en diversos puntos del país, incluyendo Chincha (Ica); Ancón y Ventanilla (Lima), Acari, Bella Unión, Lomas, Socabaya, La Joya, Sachaca y Cocachacra (Arequipa), Chulucanas y Piura (Piura) e Ilo (Moquegua).

Cofopri reafirma su compromiso

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente de defensa del patrimonio público y así garantizar que los terrenos del Estado sean destinados a educación, salud, seguridad, áreas verdes, mercados, equipamiento urbano y otros servicios, contribuyendo a la seguridad jurídica, la prevención del tráfico de terrenos y el bienestar de la población.

"Desde Cofopri estamos actuando con firmeza para defender los intereses del Estado y evitar que los terrenos públicos sean tomados o utilizados de manera ilegal", señaló el director ejecutivo de la entidad, Carlos Reátegui.

En resumen, el Ministerio de Vivienda, a través de Cofopri, anunció la recuperación de más de 20 predios a lo largo del territorio nacional los cuales ahora serán destinados para servicios públicos esenciales.