Cofopri: Estado recupera más de 20 predios ocupados ilegalmente en cinco regiones del país

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/01/2026
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a través de su procuraduría pública, logró que 21 predios del Estado, que habían sido ocupados de forma ilegal, vuelvan a manos públicas durante el 2025.
En total se recuperaron 115,726 m2 de terrenos estatales en diversas regiones del país, como resultado de acciones legales y coordinadas contra la informalidad y el tráfico ilegal de tierras, las cuales imperan desde hace varios años.
Cofopri recupera más de 20 predios en el país
Los operativos se realizaron entre enero y diciembre del 2025, en estrecha coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales, con el objetivo de restituir predios públicos y garantizar que estos sean destinados a fines de interés social y uso público.
"Recuperar estos espacios y formalizarlos es fundamental para ponerlos al servicio de la ciudadanía, a través del equipamiento correspondiente", expresó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.
Entre los casos más emblemáticos figura la recuperación de un predio de 32,142 m² en el Pueblo Joven Villa Poeta José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo (Lima). También terrenos ubicados en los asentamientos humanos Unión Quilmaná, en Cañete (26,785 m²), y Micaela Bastidas, en el distrito de Pueblo Nuevo, Chincha - Ica (22,487 m²). Además, se restituyó un lote de 20,000 m² destinado a equipamiento urbano del Instituto Superior Tecnológico de Aplao, en Arequipa.
Adicionalmente, se recuperaron más de 14,000 m2 en diversos puntos del país, incluyendo Chincha (Ica); Ancón y Ventanilla (Lima), Acari, Bella Unión, Lomas, Socabaya, La Joya, Sachaca y Cocachacra (Arequipa), Chulucanas y Piura (Piura) e Ilo (Moquegua).
Cofopri reafirma su compromiso
Estas acciones forman parte de una estrategia permanente de defensa del patrimonio público y así garantizar que los terrenos del Estado sean destinados a educación, salud, seguridad, áreas verdes, mercados, equipamiento urbano y otros servicios, contribuyendo a la seguridad jurídica, la prevención del tráfico de terrenos y el bienestar de la población.
"Desde Cofopri estamos actuando con firmeza para defender los intereses del Estado y evitar que los terrenos públicos sean tomados o utilizados de manera ilegal", señaló el director ejecutivo de la entidad, Carlos Reátegui.
En resumen, el Ministerio de Vivienda, a través de Cofopri, anunció la recuperación de más de 20 predios a lo largo del territorio nacional los cuales ahora serán destinados para servicios públicos esenciales.