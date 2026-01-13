VMT: PNP frustra exportación de droga camuflada en tapas de libros que tenía como destino España

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a una banda criminal que intentaba enviar un cargamento de sustancias ilícitas en ejemplares de cocina que tenían como destino España.

PNP frustra exportación de droga

La policía antidrogas frustró la exportación de sustancias ilícitas que se encontraban camufladas en libros que iban a ser enviadas a España desde una conocida agencia de encomiendas en el distrito de Villa María del Triunfo.

La persona encargada de acudir hasta dicho establecimiento fue una mujer identificada como Jackeline Castillo Huanca, de solo 23 años y en proceso de gestación. Allí llegó para depositar un total de diez ejemplares de cocina que contenían clorhidrato de cocaína.

Personal de la agencia postal detectó irregularidades en dichos objetos, específicamente en la textura y peso de las tapas de los textos lo que derivó a que se proceda con una inspección exhaustiva previo a que saliera del territorio peruano.

Cabe señalar que, durante el trámite la joven madre presentó dificultades e inclusive nerviosismo para completar el formulario de envío, mientras era observada por las cámaras de seguridad y en exteriores la esperaban sus cómplices en el interior de un taxi.

Un dato relevante es que este grupo de libros contenían aproximadamente 900 gramos de droga, sumando de esta forma un total de 9 kilos destinados al mercado español. Tras esta alerta, estos fueron derivados a la sede central en Los Olivos donde se confirmó la presencia de sustancia blanca.

Los integrantes de esta banda criminal

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) la fémina tendría como alias 'La Picante'. Por su parte, el líder de esta banda delictiva fue identificado como Luis Ángel Zamora Huanca, quien tendría antecedentes por posesión de armas de fuego y explosivos. Este era quien se encontraba en exteriores en un vehículo mientras que el conductor fue identificado como Willy Condori Chambi.

De igual manera, los agentes policiales detuvieron a la pareja de Castillo Huanca, llamado Juan José Acuña Mitma. En su domicilio se hallaron 300 gramos de marihuana. Cabe resaltar que, estas cuatro personas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se inicien las diligencias de ley correspondientes por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

Es en este contexto que, tras hallarse droga en estos ejemplares de cocina, los integrantes de esta red criminal fueron detenidos de manera preliminar y el Poder Judicial dictó 16 meses de prisión preventiva en su contra.