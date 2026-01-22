Quilahuani solicita ser declarada en emergencia ante lluvias persistentes en la cuenca del río Callazas

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las lluvias registradas en los últimos días en la región Tacna mantienen en alerta a las autoridades locales, luego de que el distrito de Quilahuani solicitara formalmente ser declarado en emergencia debido al incremento del caudal del río Callazas y el riesgo que esta situación representa para la población.

Así lo informó el Director del COER Tacna, Tito Chocano Rabanal, quien detalló las acciones de monitoreo, prevención y evaluación que se vienen ejecutando frente a este escenario climático

El funcionario señaló que, durante las últimas jornadas, se realizaron trabajos de rehabilitación vial en la provincia de Candarave, específicamente en la vía que conecta Santa Cruz con Calientes, labores que ya fueron culminadas. No obstante, precisó que las precipitaciones continúan, por lo que el seguimiento es constante.

"Hemos estado en Candarave rehabilitando la vía de Santa Cruz hasta Calientes. El trabajo se concluyó, pero la lluvia continúa y seguimos evaluando la situación día a día", indicó el Director del COER Tacna, Tito Chocano Rabanal.

Monitoreo de ríos y cauces



Chocano Rabanal explicó que, si bien se ha registrado un incremento en los niveles de los ríos y quebradas de la región, estos se mantienen dentro de los rangos normales hasta el momento.

"En el caso de todos los cauces, ha habido un incremento, pero no se ha reportado afectación. Estamos a la espera de consolidar la información técnica para confirmarla en las próximas horas", señaló Rabanal para Exitosa.

Sin embargo, el distrito de Quilahuani presentó una solicitud formal de emergencia, sustentada en el aumento del caudal del río Callazas y la identificación de puntos vulnerables que requieren refuerzo en el encauzamiento. El pedido fue elevado por el alcalde distrital Prudencio Valeriano Loza Mamani y actualmente se encuentra en trámite ante las instancias correspondientes en Lima.

Evaluaciones en campo y daños menores

De acuerdo con el COER Tacna, los daños registrados hasta el momento son considerados menores y se concentran principalmente en algunas vías de comunicación en zonas altas, como Ilabaya y Collpa, donde se reportaron obstrucciones parciales que ya están siendo atendidas por las autoridades locales.

Asimismo, en Quilahuani se vienen realizando verificaciones en campo junto a la Dirección Regional de Agricultura para evaluar posibles afectaciones a chacras, viviendas y áreas productivas.

"El trabajo articulado con los gobiernos locales y la agencia agraria permitirá contar con un diagnóstico claro en zonas como Cambaya y Borogueña, donde se activaron algunas quebradas", precisó el funcionario.

Según el pronóstico del SENAMHI, las lluvias podrían intensificarse en los próximos días, especialmente entre el 22 y 23 de enero. Frente a este escenario, el COER Tacna mantiene el monitoreo permanente de cuencas, quebradas y bocatomas, además de coordinar acciones preventivas ejecutadas desde el año pasado, como la construcción de diques en zonas críticas.

Finalmente, el Director del COER Tacna exhortó a la población a mantener las medidas de precaución, evitar acercarse a cauces y quebradas, y seguir las recomendaciones ante tormentas eléctricas y nevadas en zonas altas. Mientras persistan las lluvias, la situación de Quilahuani y su solicitud de emergencia continuará bajo evaluación técnica para salvaguardar la seguridad de la población.