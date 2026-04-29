Siete IPRESS de la Red Sabogal son certificadas como "Establecimientos Amigos de la Madre, Niña y Niño"

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Siete Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de la Red Sabogal recibieron la certificación como "Establecimientos Amigos de la Madre, Niña y Niño", otorgada por las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur, Lima Este y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Callao, en el marco del cumplimiento de estándares de calidad en la atención materno infantil.



La ceremonia central se desarrolló en el CAP III Metropolitano, donde se destacaron no solo los indicadores alcanzados, sino también experiencias de atención más humanas. Este establecimiento logró un 89.9 % de cumplimiento, obteniendo una certificación con vigencia de tres años.



"Detrás de cada cifra hay madres acompañadas, recién nacidos protegidos y familias que confían en nosotros", señaló el gerente de la Red Prestacional Sabogal, Dr. Martín Colca Ccahuana. Asimismo, reafirmó el compromiso institucional de ampliar esta certificación a más establecimientos de la red en beneficio de los asegurados.



El proceso fue liderado por la Dra. Ogadis Casas Carrillo, gerente de Servicios Prestacionales Nivel I y II, junto con la Lic. Aracely Sanabria Abregú. Este trabajo articulado permitió fortalecer una atención segura, respetuosa y centrada en las personas, priorizando el bienestar de madres y recién nacidos.



Entre las IPRESS certificadas figuran el CAP III Metropolitano, el Hospital Octavio Mongrut Muñoz, el Hospital Gustavo Lanatta Luján (Huacho), el Hospital Lima Norte Callao "Luis Negreiros Vega", el CAP III Luis Negreiros y el Policlínico Donrose, entre otros establecimientos de la red.

Personal médico celebra logros en Lima.





Destaca el Hospital Gustavo Lanatta Luján con un 97.4 % de cumplimiento, así como los CAP III Luis Negreiros Vega y Hermana María Donrose, ambos con 94.9 %. Estos resultados evidencian altos estándares de calidad en la atención materno infantil en los establecimientos evaluados.



Este reconocimiento se sustenta en la implementación de los "Diez Pasos para una Lactancia Materna Exitosa", la promoción de la lactancia materna exclusiva y el fortalecimiento de espacios adecuados para su práctica dentro de los establecimientos de salud.



Asimismo, la certificación contribuye a mejorar la salud materno infantil, reducir riesgos neonatales y fortalecer el vínculo entre madre e hijo. Todo ello bajo un enfoque de derechos, calidad y humanización en la atención de los servicios de salud.



Con este logro, la Red Prestacional Sabogal de EsSalud reafirma su compromiso con una atención cada vez más humana y centrada en las familias. Asimismo, continúa fortaleciendo la calidad de sus servicios y promoviendo el bienestar integral de madres, niñas y niños en toda la red.