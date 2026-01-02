Verano 2026: Usuarios podrán consultar congestión vehicular en la Panamericana Sur: Entérate de qué manera

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una buena noticia para empezar el año 2026. Los miles de usuarios que van a las playas de Lima sur durante la temporada de verano podrán monitorear la congestión vehicular de la Panamericana Sur, ahora bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En entrevista para Canal N, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, mencionó que al asumir las competencias de la vía tras el cese de operaciones de Rutas de Lima, también han podido acceder a sus más de 50 cámaras se seguridad instaladas en diversos tramos de la carretera, lo que marca el inicio de una estrategia en favor de la tranquilidad de los veraneantes y residentes de los distritos situados al sur de la capital.

A disposición de quienes van al sur

El burgomaestre capitalino señaló que, en total han logrado obtener 56 cámaras a través del trabajo realizado por el equipo técnico municipal. No obstante,12 de estos aparatos estarán próximamente a disposición de quienes decidan ir al sur, a fin de evitar malestares, transitar por la Antigua Panamericana Sur, o reprogramar sus viajes si el tránsito se vuelve insostenible.

"Las pondremos al servicio de la población para que la gente sepa en qué momento debe salir, monitorear el tránsito y tomar sus precauciones", sostuvo la autoridad capitalina.

Es importante mencionar que, el mantenimiento, la seguridad y la atención de emergencias en ambas vías está a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), y en el marco de su Plan Verano 2026, también estará a cargo del intercambio vial todos los domingos de enero a marzo, en el horario de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Además, los conductores pueden solicitar auxilio mecánico o reportar algún accidente de tránsito, emergencia médica u otros incidentes a través de la Central de Emergencias 939 561 906, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Cuáles son las playas saludables que tiene Lima Metropolitana?

De acuerdo con la última evaluación realizada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), de un total de 73 playas de Lima Metropolitana, tan solo 19 han resultado como "aptas" para recibir bañistas, lo que representa, que cerca del 60 % cuentan con una calificación "no saludable". A continuación, te detallamos las playas saludables para que puedas visitarlas en el momento que mejor consideres:

Tres Picos ( Miraflores )

) La Pampilla II ( Miraflores )

) Playa Miraflores ( Miraflores )

) Redondo II ( Miraflores )

) Redondo I ( Miraflores )

) Los Pavos ( Barranco )

) Barranco ( Barranco )

) Pescadores ( Chorrillos )

) El Silencio ( Punta Hermosa )

) Caballeros ( Punta Hermosa )

) Punta Hermosa ( Punta Hermosa )

) Punta Negra ( Punta Negra )

) Santa María ( Santa María del Mar )

) Embajadores ( Santa María del Mar )

) Hermosa ( Ancón )

) San Francisco Chico ( Ancón )

) Los Delfines ( Miraflores )

) Estrella ( Miraflores )

) Las Sombrillas Sector Chorrillos (Chorrillos)

Si en caso desees conocer el estado de todas las playas del Perú y las observaciones por cuales no son declaradas saludables, puedes ingresar al siguientes enlace de la DIGESA: https://veranosaludable.minsa.gob.pe.

De esta manera, la MML dispone medidas en favor de las personas que desean visitar las playas de los distritos que conforman los Balnearios del Sur hasta inicios de abril, fin de semana largo por Semana Santa.