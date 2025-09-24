Conductores de la empresa de transportes Santa Catalina paralizan sus servicios tras ataque extorsivo

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En menos de una semana la empresa de transportes Santa Catalina ha vuelto a ser víctima de un ataque armado, esta vez en San Juan de Lurigancho un conductor resultó herido en horas de la madrugada del último martes, por ello este miércoles los trabajadores de la compañía han decidido paralizar su servicio.

Nuevo ataque contra transportistas

Según testigos, sujetos a bordo de motocicletas llegaron hasta un grifo donde el bus conducido por Marco Antonio Huamán Cosco esperaba ser abastecido con combustible. Uno de los individuos subió a la unidad para efectuar disparos contra el chofer, hiriéndolo en la pierna y el abdomen.

El trabajador fue trasladado rápidamente hasta el hospital de Canto Grande, donde recibió atención médica, por lo que afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Trabajadores paralizaron servicios

Al menos 100 conductores de la compañía de transporte, de la ruta B y C, decidieron no salir a trabajar como resultado del segundo ataque en menos de una semana. Los trabajadores revelaron que al inicio les exigían por día 8 soles, sin embargo, desde hace una semana la cuota ha subido a 10 soles.

Los conductores se niegan a continuar trabajando, generando complicación en la movilidad de cientos de usuarios que usan estas líneas para transportarse por la capital, aun que entienden la medida, pues saben que los ataques también se dan en presencia de usuarios que, en algunos casos, también han resultado heridos.

Hasta el momento las investigaciones iniciales de la Policía Nacional del Perú, apuntan que el ataque habría sido perpetuado por una cuarta organización criminal. Por ello, además de la medida drástica, los choferes salieron hasta la entrada de San Juan de Lurigancho para realizar una protesta.

Los conductores bloquearon por más de una hora el Óvalo Zárate tras el nuevo ataque de extorsionadores y como medio de protesta por los constantes ataques de sicariato de los que son víctimas. De dicha forma, exigieron al Gobierno mayor seguridad y protección.

Desde este miércoles los choferes de la ruta B y C de la empresa Santa Catalina han decidido no salir a las calles a brindar sus servicios para salvaguardar sus vidas, ante los dos ataques sufridos en menos de una semana.