¿Confirman feriado largo del martes 25 al jueves 27 de noviembre? Esto es lo que se sabe

Conoce si desde el martes 25 al jueves 27 de noviembre podrás disfrutar de un merecido descanso a través de un feriado largo. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles, según las normativas vigentes.

¿Habrá feriado largo del 25 al 27 de noviembre?

En noviembre, miles de trabajadores podrán disponer de su segundo pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), pero no solo eso, sino que ya pueden disponer de sus fondos al Sistema Privado de Pensiones (SPP) gracias a la Ley 32445 que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de su AFP.

En medio de esta situación, muchos buscan la forma de poder invertir o gastar su dinero. Algunos optan por realizar compras que les permita tener mayores ganancias, mientras que otros desean usar el dinero para unas merecidas vacaciones. Es por ello, que están a la expectativa sobre cuáles son los días propicios para descansar y alejarse de la rutina laboral.

A ello, surge la intriga de si habrá feriado largo en el Perú este mes, ¿por qué? Pues bien, según el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM se declaró el 25 de noviembre como día no laborable solo en Moquegua y la Ordenanza Regional N.º 130-2007 establece el jueves 27 como feriado no laborable en el departamento de Pasco.

¿Qué dice la normativa vigente en Perú?

Pese a que hay esas dos fechas que permitirán a un grupo de trabajadores tener un descanso en sus respectivas regiones, cabe destacar que, según El Peruano, no se establece feriado largo en ese rango de días, por lo cual, debes tener en cuenta que el 26 de noviembre será día laborable a nivel nacional y debes cumplir con tus responsabilidades acudiendo a tu centro de trabajo, mientras que los estudiantes deberán cumplir sus actividades habituales.

¿Por qué es día no laborable el 25 de noviembre?

Muchos se preguntan cuál es el motivo de por qué el 25 de noviembre será día no laborable. Pues bien, de acuerdo al Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, lanzada en 1985, el objetivo es promover actividades locales y conmemorar fechas importantes en Moquegua.

El día no laborable, aunque no equivale a un feriado, está enfocado en la conmemoración del aniversario de la fundación española de Moquegua, cuna del Amauta José Carlos Mariátegui, de Mercedes Cabello de Carbonera, de Mariano Lino, del Mariscal Domingo Nieto, de Horacio Zeballos Gámez, de Miguel Constantinide y otros hijos ilustres que dieron ejemplo a todo el pueblo peruano.

Los trabajadores del sector público de la provincia se verán beneficiados con la medida para celebrar su 484 aniversario.

Respecto al 27 de noviembre, de acuerdo a la Ordenanza Regional 130-2007, se establece feriado no laborable en la región Pasco con motivo de su aniversario. En la ordenanza regional también se señala que la medida es de carácter obligatorio para el personal del sector público para participar en los eventos conmemorativos y las actividades cívicas, culturales y recreativas programadas por la autoridad local.

En resumen, de acuerdo con el diario El Peruano, se descarta que del 25 al 27 de noviembre sea feriado largo. Ese descanso llegará recién en los primeros días de diciembre.