Corte de AGUA el 21 de marzo: Revisa la lista de distritos afectados el sábado, según Sedapal

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tu distrito está en la lista? Conoce qué zonas de Lima Metropolitana se verán afectadas con el corte de agua programado para el sábado 21 de marzo, según el último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Motivo de la suspensión de agua el 21 de marzo

Mediante un comunicado en su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal Sedapal reportó que ejecutará una nueva jornada de suspensión del servicio de agua potable en diversos puntos de la capital este sábado debido a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y reparaciones preventivas para evitar roturas de tuberías a futuro.

Para no afectar todas las viviendas al mismo tiempo, Sedapal programó horarios escalonados. La restricción será temporal, pero se recomienda a las familias tomar precauciones, ya que el restablecimiento del servicio se dará de forma progresiva según el cronograma de cada zona. ¡A tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua en recipientes limpios desde ya!

¿Qué distritos sufrirán el corte de agua?

De acuerdo al reporte de Sedapal, se dan a conocer los distritos afectados y horarios del corte de agua el 21 de marzo para que la falta del recurso no te tome por sorpresa:

En El Agustino

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Áreas afectadas: Urb. Serensa. Nueva sede Cuartel Policial, almacén central redes primarias micromedición, fábrica de pintura Qroma, A.H. Señor Virgen de Lourdes, Coop. Villa del Mar. Hospital Hipólito Unanue.

Motivo de la suspensión: Limpieza de reservorio.

Sector: 253.

Sin servicio en Ate

Zonas afectadas: Urb. Los Robles de Ate 1ra etapa. Cuadrante: Asoc. Villa Los Robles, Asoc. María Reina de los Apóstoles, Asoc. Las 4 Palmeras, Asoc. Dongo y Dongo, Asoc. 8 de Diciembre.

Horario:

Motivo: Limpieza de reservorio.

Sector 162.

También habrá corte de agua en el sector 152 desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.: A.H. Huaycán Zona V, X y K. UCV 165A-165B Ampliación 16 de Enero, UCV 163C Talleres 30 de Abril, UCV 237-238 R-P Talleres 30 de Abril parte alta, UCV 239.

En San Juan de Lurigancho

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Horario de suspensión: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.

Áreas afectadas: Urb. El Club de Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riveras de Huachipa, la Vizcachera, Asoc. Pro. Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, A.H. Las Brisas de Huachipa.

Urb. El Club de Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riveras de Huachipa, la Vizcachera, Asoc. Pro. Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, A.H. Las Brisas de Huachipa. Sector 128.

En La Molina

Zonas afectadas: Urb. Portada del Sol III etapa, Urb. Las Praderas de La Molina.

afectadas: Urb. Portada del Sol III etapa, Urb. Las Praderas de La Molina. Horario del corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

de suspensión: Limpieza de reservorio. Sector 199.

Ante el corte de agua en distritos de Lima este sábado 21 de marzo, se recomienda a los vecinos de los sectores afectados juntar el recurso desde ya en recipientes limpios y con tapa. Asimismo, Sedapal pone al servicio el número Aquafono (01) 317-8000 para mayor información.