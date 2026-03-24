Policía Nacional desmanteló una red de producción de 'tusi' en edificio residencial de Breña

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La Policía Nacional del Perú (PNP) desmanteló una red de producción de 'tusi', potente narcótico, en un edificio de una zona residencial ubicado en Breña. La banda operaba mediante el alquiler temporal de departamentos en pisos altos.

PNP desmanteló red de producción de 'tusi' en Breña

Los agentes del Grupo Terna (Terna - Escuadrón Verde) de la PNP realizaron un operativo en el distrito de Breña en el que lograron capturar a César Joao Razeto Rodríguez, un joven de 21 años conocido como alias 'El Químico', natural del Callao, que pese a no tener estudios formales, sí contaba con conocimiento para elaborar la droga 'tusi'.

Este sujeto se encontraba en el interior de un edificio de una zona residencial en donde era el laboratorio para la creación del estupefaciente. Allí el delincuente confesó a las autoridades que él mismo era el encargado de la elaboración así como de la comercialización de la peligrosa sustancia.

Previamente, los efectivos policiales detuvieron en exteriores del inmueble a un cómplice quien portaba una caja de ketamina. Ya en el interior se hallaron a cinco personas incluido alias 'El Químico', quienes de forma inmediata fueron arrestados.

En el departamento se logró encontrar pastillas de éxtasis, así como decenas de frascos de ketamina dentro de al menos 20 cajas, el componente clave para la elaboración de esta droga.

Hay que mencionar que, ya se tenía conocimiento previo de esta organización criminal desde diciembre del año pasado, fecha desde que se estuvo realizando la investigación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En aquella ocasión se detuvo a dos influencers que intentaban llevar tres kilos de droga hacia Indonesia.

Así operaba esta red de producción de 'tusi'

Esta organización delictiva operaba mediante el alquiler de departamentos de zonas exclusivas, pero sobre todo de pisos altos para evitar levantar sospechas con el resto de residentes del lugar y despistar a las fuerzas del orden. Según los agentes Terna con esto buscaban que el fuerte olor del 'tusi' llamara la atención de los vecinos.

En tanto gracias a esta diligencia en Breña se decomisaron coladores, colorantes y una balanza digital. Fueron halladas un total de 87 pastillas de 'tusi' que estaban listas para su venta y 90 frascos de clorhidrato de cocaína que permanecían ocultos en cajones de las habitaciones.

En un duro golpe al crimen, la Policía Nacional desmanteló una red que se dedicaba a la comercialización de la potente droga 'tusi'. El operativo se realizó en un edificio de Breña., en el que se intervino a cinco sujetos que fueron conducidos a la sede de la Depincri del distrito para continuar con las diligencias de ley.