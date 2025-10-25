Gobierno evalúa otorgar bonos para afectados por el incendio cerca del Congreso

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El titular del Ministerio de Vivienda, Wilder Sifuentes, anunció que el gobierno evalúa declarar en emergencia la zona afectada por el incendio ocurrido cerca al Congreso de la República. Adicionalmente, el ministro informó que algunas viviendas no cuentan con certificado.

Emergencia para zona afectada

Desde el lugar del incendio, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, señaló que su cartera evalúa otorgar bonos a las familias afectadas por el incendio ocurrido en la cuadra 6 del jirón Junín, en Cercado de Lima.

En ese sentido indicó que se deberá declarar en emergencia la zona para proceder con la entrega de la ayuda humanitaria a las familias afectadas. Indicó que tal disposición se dará en conjunto con la Municipalidad de Lima para determinar, a través de un empadronamiento, la cantidad de personas afectadas.

El Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad, Mario Casaretto, también precisó que tal medida se dará una vez que las unidades de bomberos hayan terminado todas sus labores. Sifuentes indicó que las acciones de coordinación se dan entre la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Congreso, representantes de Sedapal, entre otras autoridades implicadas.

El titular de Vivienda que el presidente de la República, José Jerí, se mantiene al tanto del incendio ocurrido. "Estamos monitoreando con él, él está en un zoom, está conectado y está informado de todas las acciones que estamos realizando", indicó Sifuentes.

Albergue temporal para los afectados

Mario Casaretto indicó que se dispondrán de carpas para trasladar a todas las familias afectadas por el incendio luego de que todo el segundo piso de la quita afectada han sido consumidas por las llamas del incendio.

Por ello, indicó que terminadas las labores de los bomberos, la municipalidad reubicará en un lugar adecuado a las familias afectadas. La zona siniestrada es altamente concurrida por transeúntes por lo que la reubicación de los afectados sería en plaza Gastañeta, más el lugar aún está por confirmar.

Por lo pronto, el gerente indicó que hay un "riesgo inminente de desplome de toda la estructura", señaló para Canal N. Por ello, operaran con cautelo cuando se hay controlado definitivamente el fuego.

El incendio ocurrido en el jirón Junín, aledaño al Congreso de la República, continúa siendo atendido por unidades de bombero en coordinación con el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Lima.

Finalizadas las labores de los bomberos, se empadronará a las viviendas afectadas y, tras la evaluación del gobierno se dispondrían bonos para los agraviados tras el incendio.