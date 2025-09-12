Precio del dólar en Perú y el tipo de cambio para este HOY, viernes 12 de septiembre

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás planeando un viaje fuera del país, saber el precio del dólar te ayuda a presupuestar mejor tus gastos y cambiar dinero en el momento más conveniente. Por ello, te revelamos cuál es el tipo de cambio de esta moneda estadounidense en Perú en la jornada de este viernes, 12 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Esta moneda, considerada una de las más fuertes a nivel mundial, actúa como referencia para múltiples operaciones económicas y financieras. Cuando su precio sube o baja, puede afectar la inflación, los precios de bienes importados, y la estabilidad económica del país, por lo cual, te damos a conocer los valores reflejados para la compra y venta de esta divisa para hoy, viernes, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Compra: S/3.476

S/3.476 Venta: S/3.485

Estos valores reflejan una baja del dólar, en comparación a los últimos días, en especial del 11 de septiembre, donde la compra era de S/ 3.484 y la venta de 3.494. Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.470 | Venta S/ 3.500

Tipo de cambio del dólar, según SUNAT.

Cotización de cierre del dólar

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el Banco Central de Reserva (BCRP). Dicha entidad reveló que ayer, la divisa estadounidense cerró en 3.4910 soles.

La cotización de venta del dólar inició la jornada del jueves 11 en 3,4780 soles, nivel inferior al de la sesión del miércoles de 3,4955 soles. Sin embargo, en la medida en que avanzó la sesión, la cotización del dólar fue bajando. ¿Pero por qué surgen estas fluctuaciones? Se deberían a estos factores:

La ley de oferta y demanda, pero también se ve influido por factores económicos como la inflación, la estabilidad política y el comercio exterior .

. Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

de EE. UU.: Si sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Cotización de cierre del dólar en Perú, según BCRP

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Puedes ingresar a la web del Banco Central de Reserva del Perú o seguir medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados para mantenerte informado sobre las fluctuaciones que sufre el dólar en el país. También puedes acceder a estas entidades:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

En definitiva, conocer el precio del dólar este viernes, 12 de septiembre, en Perú, te permite anticiparte a cambios que podrían impactar tu economía, es por ello la importancia de saber la cotización de su tipo de cambio en plataformas oficiales.