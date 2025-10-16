Defensoría de la PNP reporta 84 policías heridos tras protestas: "22 efectivos siguen internados"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La gran marcha nacional de este 15 de octubre, inicialmente pacífica, terminó con violentos enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de la PNP desplegados por todo el centro histórico de Lima. Lamentablemente, también se reportó el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz tras recibir varios disparos de bala por parte de un sujeto a quienes testigos acusaron de ser un policía infiltrado.

Defensoría de la PNP reporta 84 policías heridos

En medio de esta lamentable coyuntura, Exitosa conversó con el director general de la Defensoría de la PNP, Máximo Ramírez, para conocer el reporte oficial de la institución. En un primer momento, se habló de poco más de 20 agentes policiales heridos durante esta masiva protesta.

Sin embargo, el defensor de la Policía Nacional del Perú aseguró que hasta las primeras horas de este jueves 16 de octubre, se reportó un total de 84 heridos los cuales fueron llevados inmediatamente a dos hospitales para recibir la respectiva atención médica.

"Nosotros hemos tenido hasta la 1 a.m. un total de 84 efectivos policiales que ingresaron al hospital Augusto B. Leguía en el Rímac y al Hospital Central Luis N. Sánchez", indicó.

En esa misma línea, Ramírez aseguró que 22 de ellos aún siguen internados en estos nosocomios ya que han presentados heridas de gravedad como fracturas en las extremidades o el caso de una suboficial que recibió una fuerte contusión en la boca la cual tuvo que ser suturada.

"Los que han tenido impacto en la cara y han estado sangrado es porque han sufrido golpes en la cabeza, hay una suboficial que le han partido el labio y ha tenido que ser suturada. Otro personal presenta fractura en parte del hombro y las piernas y han quedado 22 efectivos internados de los 84. 2 son mujeres y el resto son varones", añadió.

Lamenta ataques contra policías

En otro momento de la entrevista, el Defensor de la PNP lamentó que un grupo de manifestantes rompiera la tranquilidad de la marcha e iniciara una serie de ataques contra las fuerzas del orden.

Bajo esa misma línea, el integrante de la fuerza policial señaló que la reacción de los efectivos se dio por estos lamentables hechos.

De esta manera, el director general de la Defensoría de la PNP, Máximo Ramírez, reportó que los enfrentamientos durante la marcha de este 15 de octubre dejó un saldo de 84 policías heridos. De este importante número, 22 siguen internados en los hospitales Augusto B. Leguía en el Rímac y el Hospital Central Luis N. Sánchez.