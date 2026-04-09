Denuncian que desconocidos habrían ingresado con machetes a colegio en SJL: "Nuestros niños están en peligro"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inseguridad ciudadana parece no tener límite alguno y lo sucedido en un colegio de San Juan de Lurigancho lo deja en claro. De acuerdo a la denuncia de padres de familia, el día de ayer miércoles 8 de abril sujetos desconocidos ingresaron a un centro educativo con machetes en la mano para corretear a un alumno y herir a otra estudiante.

Desconocidos ingresan a colegios con machetes en SJL

Exitosa acudió hasta la zona conocida como Caja de Agua donde se encuentra el colegio Virgen del Carmen. Ahí, un grupo de padres de familia se encuentra a las afueras de este centro educativo completamente indignados exigiendo mayor seguridad y la salida de la directora de la institución.

Según comentaron, durante la salida de la jornada del miércoles 8 de abril, dos sujetos desconocidos ingresaron sin problema alguno con machetes en la mano en busca de un alumno. En su camino hirieron en el rostro a otra estudiante causando la conmoción de la población escolar y los padres.

A pesar de lo ocurrido, los padres de la afectada no pudieron asentar la denuncia correspondiente en la comisaría de Zárate por motivos que no detallaron. Además, responsabilización a la directora Rosario Silverio de no tomar acciones para reforzar la seguridad del plantel.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Padres de familia del colegio Virgen del Carmen, ubicado en San Juan de Lurigancho, denunciaron que dos desconocidos habrían ingresado con machetes persiguiendo a un alumno, y terminaron hiriendo a una menor. Indignados, exigieron que la directora del... pic.twitter.com/4fUdJH4ezM — Exitosa Noticias (@exitosape) April 9, 2026

"Ayer cuando se abrió la puerta a la hora de salida entraron dos desconocidos correteando a un alumno del colegio con machetes y una alumna fue agredida en la cara y no asentaron la denuncia. Los padres de la niña fueron a la comisaria y la directora dijo que no se podía asentar la denuncia", indicó una madre.

Exigen salida de la directora

En esa misma línea, los padres exigieron la salida inmediata de la directora al señalar que esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar y que no se ha hecho nada por evitarlo. Además, pidieron a los efectivos de la Policía Nacional del Perú mayor presencia a los alrededores a fin de acabar con estos incidentes.

"No hay seguridad porque la vez pasada le han pegado a un alumno afuera del colegio. Tenemos los videos, hablamos de ese tema con la directora, pero quedó en nada. Nosotros como padres estamos indignados porque colaboramos en todo lo que se pide y que seguridad tenemos con nuestros niños. Nuestros niños están en peligro dentro y afuera", añadió.

En consecuencia, padres de familia del colegio Virgen del Carmen de Caja de Agua en San Juan de Lurigancho denunciaron que desconocidos ingresaron a la institución con machetes hiriendo a una alumna.