20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada de este 20 de marzo se informó sobre la captura del presunto autor del ataque a la combi de 'Los Rojitos', donde fallecieron dos pasajeros y el chofer del vehículo. El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, participó del operativo y aseguró que están casi seguros de que este individuo sí participó en el terrible atentado que enlutó a todo el país.

Detienen a presunto autor del ataque a 'Los Rojitos'

Según informó nuestro reportero, Michael Sánchez, la detención ocurrió esta madrugada en el segundo piso de un inmueble del distrito de San Juan de Miraflores. El sujeto responde al nombre de Junior Wilfredo Huamaní Tapia (28). El general de la PNP, Óscar Arriola, brindó más información sobre la detención, asegurando que cumple con todas las características físicas del sospechoso.

"Es una persona de interés para nosotros. Siempre hay una presunción, pero hay una alta probabilidad de que sea él porque reúne todas las características físicas. Ha estado siendo vigilado por espacio de unas horas y se ha sometido a algunas pericias también", agregó.

Asimismo, la Policía informó que la vivienda de la madre de la hija del detenido se encuentra a pocas cuadras de donde fue arrestado, lo cual refuerza la hipótesis de su participación. Su accionar fue captado por las cámaras de seguridad, a pesar de que intentó evadirlas.

"La persona que jala el gatillo viene desde el fondo. Esta persona vive a una cuadra y media de aquí. Las características físicas van a ser evaluadas con una pericia", agregó Arriola.

🔴🔵 SJM: Capturan a presunto autor del ataque a combi de "Los Rojitos" que dejó tres muertos.



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Finalmente, se informó que, aunque no registra antecedentes policiales, tendría vínculos con peligrosas organizaciones criminales como 'Los Trujillanos' y con alias 'Pitbull', presunto integrante de 'Los Pulpos'. Huamaní ya viene siendo investigado para determinar su grado de responsabilidad en el atentado.

Familias de fallecidos exigen justicia

En conversación con Exitosa, su madre exigió cadena perpetua contra el criminal que disparó a quemarropa contra el vehículo. Esta tarde, los restos de su hija de 28 años son velados desde la zona Bello Horizonte en el distrito de Villa El Salvador.

Olinda, mamá de la víctima, narró que pasó en otro bus al lado del lugar por donde ocurrió el crimen, sin imaginar que su hija era una de las víctimas. "Pasé por su lado con otro carro", narró. Indicó que comenzó a buscar a su hija y encontró su nombre en una comisaría alrededor de la 1:30 de la madrugada.

"Tres vidas no se pueden quedar impunes. Quiero justicia, cadena perpetua o que lo eliminen porque esta gente va a seguir matando, no va a parar. Sería yo mamá de algún congresista o del presidente de la República, yo sé que los atrapan rápido. Soy pobre, provinciana y vivo en un cerro, a mí la justicia no me alcanza", precisó.

Es asíque, las autoridades continuarán con las diligencias y pericias para esclarecer los hechos y confirmar la responsabilidad del detenido en el ataque. La Policía no descarta nuevas capturas en las próximas horas, mientras el caso sigue en investigación y genera gran preocupación en la ciudadanía por el incremento de la violencia.