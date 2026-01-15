Dirigente transportista sobre medidas contra la criminalidad: "Suena bonito el documento, pero de imposible ejecución"

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 14 de enero se llevó a cabo un nuevo paro general de transportistas quienes volvieron a protestar contra la seguidilla de ataques armados que sufren a diario. Como era de esperarse, José Jerí estuvo presente durante la paralización y hasta se reunió con los dirigentes de este gremio.

Ahí, entre otras cosas, el presidente de la República anunció que se firmará un decreto de urgencia el cual prohibirá que dos personas transiten a bordo de una moto lineal. La idea con esta medida es limitar el accionar de los sicarios quienes atacan a los buses en diferentes partes de la capital sobre estos vehículos menores.

No se puede ejecutar

Ahora, Exitosa conversó con el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel O'Diana para conocer sus sensaciones sobre estas medidas anunciadas por José Jerí. Según su parecer, el anunció de la creación de un comité de seguridad carece de validez ya que cuenta con varios vacíos que hacen que su ejecución no sea viable, además de que ya existe desde noviembre sin dar ningún tipo de resultados.

"Ese decreto supremo que salió en el mes de noviembre y que casualmente ha generado la molestia y el reclamo de ayer porque todo lo que está ahí suena muy bonito y se ve muy bonito en un documento publicado en un decreto supremo supuestamente vigente desde noviembre del 2025, pero no está reglamentado", indicó.

Prohibirán el viaje de dos personas en una sola moto lineal en Lima y Callao.

No especifica funciones ni presupuesto

El dirigente del sector transporte también hizo hincapié que dicha norma no especifica cuales serán las funciones de su integrantes y de donde saldrá el dinero para su operatividad. Por ello indicó que la misma solo suena bonito, pero que será difícil de llevar a cabo.

"Si no dice cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué ni cual va ser su fuente de financiamiento que casualmente es lo que falta reglamentar. Suena muy bonito literalmente el documento, pero imposible de ejecución y ahora lo que se pide es que se ejecute, que se cumpla, que se ponga en funcionamiento. Así como esa norma, existen muchas otras en el Perú", agregó.

Pese a ello, respaldó la decisión de que dos personas no transiten en motocicleta ya que serviría a la PNP para realizar su trabajo en medio de esta lucha contra la criminalidad.

En resumen, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel O'Diana, se mostró dudoso de las normas anunciadas por José Jerí para combatir la extorsión contra su sector.