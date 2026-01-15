PNP interviene búnker con más de 50 presuntos miembros remanentes del Tren de Aragua

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Como parte de las acciones que viene realizando la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad, intervinieron un búnker en San Juan de Lurigancho en donde encontraron a 53 personas que presuntamente serían miembros de grupos remanentes de la organización criminal Tren de Aragua.

Funcionaba en restaurante

El jefe de la División de Homicidios, general Manuel Lozada, explicó que se trata de 30 varones venezolanos, 16 mujeres venezolanas, 4 peruanas, 1 colombiana y 3 menores de edad (dos mujeres y un varón), dos de estas personas aparentemente tendría requisitoria, mientras que en el caso del resto se está realizando la búsqueda correspondiente para corroborar sus antecedentes.

"También tratando de articular información de migraciones con su par de Venezuela, porque en varias intervenciones ya se ha intervenido y detenido a ciudadanos extranjeros que han cometido ilícitos en otros países", indicó.

Durante el operativo se encontró que se realizaba una fiesta en el interior de un inmueble cuya fachada indicaba que era un restaurante. En la acción policial se halló diversos tipos de droga y un arma de fuego.

"Es parte del trabajo que se hace, viendo con la autoridad local si tiene autorización para su funcionamiento, quién es el propietario, si estaría involucrado con algún sujeto de los que está siendo intervenido en este momento", informó respecto a una posible vinculación de los propietarios del local.

Vínculo con Tren de Aragua

El general Lozada informó que el vínculo con la organización del Tren de Aragua se da gracias a evidencias halladas en los celulares de estas personas, en donde se encontró videos con armas de fuego y hasta explosivos. "Sabemos que ellos se promocionan así, envían mensajes o videos extorsivos empleando estas imágenes, estas fotografías".

Estas personas podrían enfrentarse a los presuntos delitos por posesión ilícita de armas de fuego, así como posesión ilícita de drogas.

De la intervención participaron el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, y el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado.

Es así como la PNP logró intervenir a más de 50 personas que presuntamente sería miembros de grupos remanentes del Tren de Aragua, en un búnker de San Juan de Lurigancho.