Semana Santa: ¿Qué destinos son favoritos para los turistas nacionales para viajar en este feriado largo?

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El feriado largo por Semana Santa, del 2 al 5 de abril, es uno de los más esperados por los peruanos. En el Perú la población podrá disfrutar de un feriado largo el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondiente a estas festividades religiosas.

A su vez, el sábado 4 y domingo 5 del mismo mes serán considerados como días no laborables para los trabajadores del sector público. Según las autoridades locales, estiman que cerca de 2 millones de viajeros se desplacen por los feriados a los destinos más imperdibles.

Destinos regionales favoritos de los turistas nacionales en Semana Santa:

Ica

Ica ofrece alternativas interesantes como la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional San Fernando, paradisiacas playas, un desierto de inigualables dunas y un oasis de ensueño como la Huacachina, las enigmáticas líneas de Nasca, entre otros formidables atractivos.

Arequipa

Durante estos días de feriado largo las familias pueden aprovechar para visitar el magnífico centro histórico de Arequipa con sus templos, conventos, casonas, museos, edificaciones gubernamentales y otras construcciones a base de sillar, piedra volcánica cuyo color le da nombre a esta encantadora urbe declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Ayacucho

Ayacucho ofrece una importante cantidad de atractivos turísticos, como los complejos arqueológicos Wari y Vilcashuamán, el Santuario Pampa de Ayacucho, las lagunas de aguas turquesa de Millpu, el bosque de puyas Raymondi Titancayoc.

Cusco

Cusco es el destino ideal como Capital arqueológica de América y Patrimonio Cultural de la Humanidad con su incomparable registro monumental expresado en sus edificaciones incas y preíncas, iglesias, conventos y casonas coloniales, calles y plazas.

Áncash

Huaraz garantiza disfrute de la impresionante belleza de atractivos turísticos emblemáticos como el Parque Nacional Huascarán, el camposanto de Yungay, el sitio arqueológico Chavín de Huántar y el Museo Nacional Chavín, entre otros.

La Libertad

La Semana Santa se vive en esta región con mucho fervor e historia, especialmente en el distrito de Moche, ubicado a 30 minutos de la ciudad de Trujillo, y en Otuzco, a dos horas aproximadamente desde la capital departamental. Estos lugares son perfectos para vivir una Semana Santa llena de tradición y devoción.

Piura

En la región del eterno calor, la Semana Santa se vive con gran fervor religioso en el distrito de Catacaos, cuya festividad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2018.

El feriado largo por Semana Santa, nos brinda una excelente oportunidad para organizar unas minivacaciones y viajar a destinos en diversas regiones donde es posible visitar lugares fascinantes en belleza paisajística, patrimonio monumental y suculenta gastronomía.