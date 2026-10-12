El Agustino: delincuentes queman dos mototaxis frente a vivienda mientras sus dueños descansaban

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos mototaxis fueron incendiados por presuntos delincuentes frente a la vivienda de sus propietarios, ubicada en la cuadra 1 del pasaje Tranquilino Velarde, en el distrito de El Agustino. El ataque ocurrió mientras los dueños descansaban en el interior del inmueble. Las llamas consumieron por completo ambas unidades y las dejaron reducidas a chatarra.

Queman dos mototaxis fuera de El Agustino

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el hecho se registró cerca de las 10:00 p. m. del último domingo. En ese momento, las víctimas se encontraban en el tercer piso de su vivienda, construida con material noble, cuando los responsables habrían aprovechado la escasa iluminación pública de la zona para acercarse y prender fuego a los vehículos.

Tras reportarse la emergencia, tres unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron hasta el lugar para atender el incendio. Los hombres de rojo consiguieron sofocar las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose; sin embargo, los esfuerzos no impidieron que las dos mototaxis terminaran completamente destruidas por la intensidad del siniestro.

Las autoridades que investigan el caso señalaron que los propietarios no quisieron presentar una denuncia por lo ocurrido. No obstante, indicaron que una de las hipótesis apunta a una posible rencilla familiar como motivo del ataque. Esta versión deberá ser corroborada durante las diligencias que realicen los agentes policiales.

En tanto, las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán fundamentales para esclarecer las circunstancias del incendio e identificar a los presuntos responsables. Los agentes de la comisaría San Cayetano estarán a cargo de las investigaciones para determinar quiénes participaron en el ataque y establecer las causas de este hecho.

🔴🔵 El Agustino: Presuntos delincuentes queman dos mototaxis en el pasaje Tranquilino Velarde 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/eosVt5uRg7 October 12, 2026

Asesinan venezolano en El Agustino

Hace aproximadamente dos semanas, un joven de nacionalidad venezolana, de 22 años, fue asesinado a balazos en el distrito de El Agustino, luego de ser perseguido por sus presuntos atacantes. La víctima habría intentado refugiarse en varias viviendas de la zona para evitar ser ejecutada, pero, al no recibir ayuda, fue alcanzada y atacada a tiros.

El crimen ocurrió en el cruce de las calles Las Lomas y Nazaret, donde fue encontrado el cuerpo de Deni Javier Díaz Méndez. Según información preliminar, el joven habría sido trasladado hasta este punto a bordo de una mototaxi de color verde con negro, en compañía de los sujetos que posteriormente habrían acabado con su vida.

Es así que, e ataque vuelve a poner en evidencia la preocupación por la seguridad ciudadana en El Agustino, donde hechos violentos generan alarma entre los vecinos. Mientras la Policía busca identificar a los responsables del incendio, será importante esclarecer si el atentado responde a un conflicto familiar o si estaría relacionado con otras actividades delictivas.