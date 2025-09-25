'El Monstruo' ofreció a policías de Paraguay el doble de lo que ofrecían por su captura

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el director de investigación de hechos punibles en Paraguay, Marcelino Espinoza, indicó que, durante su intervención, Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', le ofreció a los policías paraguayos pagarles el doble de lo que ofrecían por su captura.

'El Monstruo' habría duplicado su recompensa

Marcelino Espinoza, director de investigación de hechos punibles de la Policía Nacional de Paraguay, contó cuál ha sido realmente la participación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la captura del cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte', Erick Moreno Hernández.

Al respecto recordó que Moreno Hernández comentó que podía duplicar la recompensa de S/ 500 000, por negociar su libertad. Este acto demostraría el poder económico del criminal y sus tácticas para librar la justicia.

"Efectivamente, la primera palabra que él dijo a los personales policiales fue que iba a duplicar la recompensa que se estaba ofreciendo por su detención", indicó el director.

Ante este soborno, los efectivos policiales de Paraguay, cuyo idioma oficial es el guaraní, le respondieron a alias 'El Monstruo' con una sentencia: "Reperdema", que significa "perdiste tu libertad", pasando así a manos de los efectivos policiales de Paraguay.

De esta forma, el director reafirmó que con la captura de Erick Moreno Hernández, este no estaba en posición de negociar con nadie. Indicó que el operativo incluyó a la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos); la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) que cuenta con dos departamentos: Investigaciones de Amambay, en la frontera de Paraguay con Brasil; y una División de Inteligencia a cargo de Espinoza.

'El Monstruo' habría estado tomando pastillas

El criminal por el momento se encuentra en una cárcel de máxima seguridad denominada como 'Emboscada' donde estará aguardando la disposición por parte de las autoridades. Recientemente, la justicia de Paraguay ha dictado prisión preventiva por lo que permanecerá en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza.

Además, el director de investigación contó un pasaje de la detención de Moreno Hernández quién habría estado consumiendo un medicamento y que al momento de la intervención el delincuente se "descompensó".

"Se descompensó pero fue atendido por los médicos que no era grave (...) Puede ser que estaba actuando para que evite ser trasladado de algún lugar a otro. Ahora está en una cárcel de máxima seguridad que le llamamos 'Emboscada'.

Por el momento, 'El Monstruo' estaría siendo custodiado en el primera fila por los guardias cárceles y por las Fuerzas Armadas de Paraguay, según indica el director de investigación, Marcelino Espinoza.