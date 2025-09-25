'El Monstruo' cayó: PNP no estuvo presente en Paraguay durante captura, afirma comisario

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El director de investigación de hechos punibles en Paraguay, Marcelino Espinoza, indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) no estuvo presente en Paraguay cuando ocurrió la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo'. No obstante, destacó que sí hubo una constante comunicación con las autoridades peruanas.

Comunicación sin participación

De acuerdo a la autoridad policial paraguaya, en el operativo que dio con la detención del cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte', no participó ningún efectivo de la Dirincri, como se informó de forma preliminar. No obstante, destacó que hubo una constante comunicaciones con las autoridades peruanas sobre el progreso de sus labores.

"Entre nosotros no hubo ningún policía peruano, sí comunicación directa sobre alguna información que ellos estaban manejando. Pero sí puedo asegurar que la policía nacional (de Paraguay) en coordinación con la DEA, nos ayudó en todo momento para saber que ese sujeto estaba en el lugar, porque hace 10 días alquiló una casa humilde", indicó.

#LOÚLTIMO Así fue la detención de Erick Luis Moreno Hernández alias "El Monstruo" en Paraguay. pic.twitter.com/TxggLxkz4E — Aldo (@AldoLlanosM) September 25, 2025

Uno de las cosas que empezaron a observar las autoridades 'guaraníes' fue que se presumía sobre su poder adquisitivo, que le hubiera permitido esconderse en un lugar más acaudalado. Pero luego de recibir la información que en la localidad de San Lorenzo había un peruano, redireccionaron su investigación.

"En el momento que se nos informó que ahí sí estaba un peruano, no se sabía cuál era su antecedente. Empezamos a vigilar todos los días y todos los días un personal se comunicaba con la policía peruana. El éxito es de la policía nacional paraguaya y la PNP, porque la información venía desde ahí, nosotros la cotejábamos", sostuvo.

Agentes peruanos llegaron recién el jueves

Pese a que la PNP aseguró que agentes de la División de Crimen Organizado participaron en la captura del 'Monstruo', estos no estuvieron presentes. Marcelino Espinoza señaló que la delegación de policías peruanos llegaron recién en la mañana del jueves a la localidad cercana a Asunción.

"El día de hoy, esta mañana, llegó una dotación de personales policiales a hacer los documentos pertinentes para que 'El Monstruo' sería expulsado o extraditado de Paraguay y pueda rendir de sus hechos que se le atribuyen en Perú", precisó.

Con esto, se descarta la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú en la detención del 'Monstruo', el peligroso criminal que se escondía en Paraguay. El comisario Marcelino Espinoza, aseguró que mantuvo constante comunicación con sus pares peruanos, pero que no vio a ninguno en el operativo que dio con Erick Moreno.