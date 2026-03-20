El poder del arte para transformar vidas y fortalecer comunidades

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En contextos marcados por la inseguridad y violencia, el arte se convierte en una herramienta clave para generar espacios seguros, creativos y formativos que contribuyen al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Alrededor de 370 participantes, entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y padres de familia, de más de 10 comunidades ubicadas en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho, fortalecieron sus habilidades socioemocionales a través de talleres artísticos organizados por Food for the Hungry Perú, en el marco de sus intervenciones con enfoque de aprendizaje productivo.

Estas actividades se desarrollaron en ocho sesiones, entre febrero y marzo, y tuvieron como objetivo crear espacios creativos, seguros y formativos en el desarrollo de habilidades socioemocionales claves, como son el autoconocimiento, trabajo en equipo, la empatía, expresión emocional, mediante herramientas como batucada, mural, teatro musical, así como liderazgo y expresión social.

Compromiso y proyectos de vida

Yenny Mendoza, especialista de Aprendizaje Productivo de Food for the Hungry Perú, destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de brindar oportunidades a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que crecen en contextos desafiantes, marcados por problemáticas como la violencia y la deserción escolar.

"Se ha logrado que los participantes, incluidos los padres de familia, no solo se comprometan con las actividades, sino también con sus proyectos de vida y con el desarrollo de sus comunidades", señaló.

Asimismo, resaltó que la implementación de estos talleres y la creación de ambientes propicios y espacios seguros pensado para ellos, permitieron que los participantes fortalezcan a la vez su liderazgo y resiliencia, impulsando la transformación.

Testimonio desde la comunidad

La señora Xiomara, vecina de la comunidad de Ceres en Villa María del Triunfo, destacó el impacto de los talleres de batucada en sus hijos;

"Estos talleres son justo lo que necesitaba nuestra comunidad, ya que antes no contábamos con estas alternativas. A mi hijo menor le ha ayudado a perder la timidez, y esperaba con gran entusiasmo cada sesión para aprender y fortalecer la amistad con sus compañeros".

Con iniciativas como esta, Food for the Hungry Perú reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo integral de las comunidades, apostando por el arte como una poderosa herramienta de transformación social.

Dato:

Food for the Hungry Perú tiene más de 40 años, innovando para el desarrollo e interviniendo en los departamentos de Lima, en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo; en Huancavelica, Lircay, Palca, Huando, Huancavelica, Ascensión, Anchonga, Huayllay Grande y en Ayacucho; Socos, Vinchos y Los Morochucos.