Así es la nueva camiseta alterna de la selección peruana inspirada en la cultura chicha: ¿Cuál es su precio?

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana cuenta desde ahora con una nueva camiseta alterna que rompe con los moldes tradicionales y apuesta por un diseño cargado de identidad cultural. La propuesta, presentada oficialmente este 20 de marzo, se inspira en la estética chicha, un estilo artístico popular que ha marcado generaciones en el Perú.

Diseño disruptivo y elementos culturales

La camiseta alterna se aparta de los modelos clásicos de visita al utilizar un fondo negro como base principal. Sobre este lienzo oscuro destacan franjas fosforescentes en tonos rojo, naranja y amarillo, que evocan la energía de los carteles chicha y la vibrante paleta cromática de la cultura urbana peruana.

El diseño conecta directamente con el patrimonio musical y social del país. La cultura chicha, con su influencia en la gráfica popular y en la música tropical andina, se convierte en el eje visual de esta indumentaria. El uniforme alterno se posiciona así como un tributo a la multiplicidad cultural nacional y su estrecho vínculo con el fútbol.

Detalles únicos

En la parte posterior del cuello, la camiseta incluye un distintivo que consolida el relato visual del diseño, otorgándole una identidad propia. Los colores neón también se replican en el escudo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), manteniendo coherencia estética en toda la prenda.

Camiseta cuenta con signos distintivos que marcan el tributo a la cultura chicha

El futbolista André Carrillo fue el encargado de lucir la nueva camiseta en la presentación oficial. Las imágenes difundidas muestran cómo el juego de colores resalta sobre el fondo negro, rompiendo con la sobriedad habitual de los uniformes alternos. La estrategia busca atraer tanto a los hinchas como a quienes valoran las tendencias de moda urbana.

¿Y el precio?

La indumentaria ya está disponible en el canal de comercio electrónico de Adidas. Los precios varían según la categoría: la versión para niños cuesta S/ 199, la de adultos S/ 259, y la versión de alto rendimiento con tecnología de competencia se vende a S/ 359.

Precios oficiales del uniforme alterno.

La nueva camiseta alterna no solo representa un cambio estético, sino también un homenaje a la cultura popular del país. Con colores neón y un diseño inspirado en la chicha, la prenda busca conectar con la diversidad cultural y con los hinchas que ven en el fútbol un espacio de identidad. Todo apunta a que este uniforme se convertirá en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada.