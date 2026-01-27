Elecciones 2026: Estas son las MULTAS que deberás PAGAR si no cumples con ser miembro de mesa y no acudir a votar

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El próximo domingo 12 de abril los ciudadanos peruanos participarán en las Elecciones Generales 2026 y como parte de este importante evento algunas personas serán seleccionadas para ser miembros de mesa. Sin embargo, en el eventual caso de que no cumplan con dicha función se le impondrá una multa. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

¿A cuánto asciende la multa por no cumplir con ser miembro de mesa?

El pasado viernes 23 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el sorteo para elegir a los miembros de mesa para las elecciones del presente año. El listado oficial se conocerá este jueves 29 de enero. En ese marco, surge una interrogante ¿qué multa tendrán aquellos que no cumplan con esta responsabilidad electoral?

Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer los montos de las multas que recibirán aquellos peruanos que no acudan a los locales de votación para ejercer esta importante labor que, cabe señalar, es irrenunciable.

En tal sentido, el incumplir con la mencionada función en el caso de ser titular o suplente o te niegas a desempeñar esta actividad obtendrán una sanción económica que asciende a 275 soles, equivalente al 5% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

Cabe señalar que, esta penalidad se aplica a aquellos ciudadanos que, sin justificación válida, no asistan o no desempeñen este cargo asignado en el día de comicios, de acuerdo a lo establecido en la normativa electoral vigente.

Estas serán las multas por no asistir a votar

Paralelamente, aquellos electores que no acudan a votar en las elecciones generales programadas para el domingo 12 de abril de 2026 también recibirán una multa las cuales están diferenciadas en tres categorías.

Bajo esa premisa, el JNE explicó que en los distritos considerados de pobreza extrema la multa por no asistir a sufragar será de S/27.50, equivalente al 0.5% de la UIT que está fijada en 5 mil 500 soles.

En el caso de las jurisdicciones catalogadas como pobres, la sanción será de S/55, con lo que la penalidad se incrementa al 1% de la UIT. Por último, aquellos ciudadanos que pertenezcan a distritos no pobres y que no acudan el día de votación serán multados con S/110, correspondiente al 2% de la UIT.

Así que ya lo sabes, en caso fuiste seleccionado miembro de mesa y no asistes a cumplir con dicho cargo en las elecciones recibirás una multa que asciende a 275 soles. Asimismo, si no acudes a sufragar también obtendrás sanciones económicas.