RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡A tomar en cuenta!

Elecciones 2026: Estas son las MULTAS que deberás PAGAR si no cumples con ser miembro de mesa y no acudir a votar

Aquellos ciudadanos que no participen en las elecciones generales programadas para el próximo domingo 2026 recibirán sanciones económicas. Conoce todos los pormenores en la siguiente nota.

Habrá multas para electores que no cumplan con ser miembro de mesa o no voten
Habrá multas para electores que no cumplan con ser miembro de mesa o no voten (Foto: Composición Exitosa)

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El próximo domingo 12 de abril los ciudadanos peruanos participarán en las Elecciones Generales 2026 y como parte de este importante evento algunas personas serán seleccionadas para ser miembros de mesa. Sin embargo, en el eventual caso de que no cumplan con dicha función se le impondrá una multa. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

¿A cuánto asciende la multa por no cumplir con ser miembro de mesa?

El pasado viernes 23 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el sorteo para elegir a los miembros de mesa para las elecciones del presente año. El listado oficial se conocerá este jueves 29 de enero. En ese marco, surge una interrogante ¿qué multa tendrán aquellos que no cumplan con esta responsabilidad electoral?

Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer los montos de las multas que recibirán aquellos peruanos que no acudan a los locales de votación para ejercer esta importante labor que, cabe señalar, es irrenunciable.

En tal sentido, el incumplir con la mencionada función en el caso de ser titular o suplentete niegas a desempeñar esta actividad obtendrán una sanción económica que asciende a 275 solesequivalente al 5% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

Cabe señalar que, esta penalidad se aplica a aquellos ciudadanos que, sin justificación válidano asistan o no desempeñen este cargo asignado en el día de comicios, de acuerdo a lo establecido en la normativa electoral vigente.

Iván Paredes denunció que no se priorizó la seguridad penitenciaria durante años: "No se compraron detectores"
Lee también

Iván Paredes denunció que no se priorizó la seguridad penitenciaria durante años: "No se compraron detectores"

Estas serán las multas por no asistir a votar

Paralelamente, aquellos electores que no acudan a votar en las elecciones generales programadas para el domingo 12 de abril de 2026 también recibirán una multa las cuales están diferenciadas en tres categorías.

Bajo esa premisa, el JNE explicó que en los distritos considerados de pobreza extrema la multa por no asistir a sufragar será de S/27.50, equivalente al 0.5% de la UIT que está fijada en 5 mil 500 soles.

En el caso de las jurisdicciones catalogadas como pobres, la sanción será de S/55, con lo que la penalidad se incrementa al 1% de la UIT. Por último, aquellos ciudadanos que pertenezcan a distritos no pobres y que no acudan el día de votación serán multados con S/110, correspondiente al 2% de la UIT.

Así que ya lo sabes, en caso fuiste seleccionado miembro de mesa y no asistes a cumplir con dicho cargo en las elecciones recibirás una multa que asciende a 275 soles. Asimismo, si no acudes a sufragar también obtendrás sanciones económicas.

Temas relacionados elecciones 2026 miembro de mesa multas sufragio votación

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA