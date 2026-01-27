Tragedia en el Callao: Dos menores de edad caen a tragaluz en plaza de Mi Perú y resultan graves

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la Provincia Constitucional del Callao se suscitó un lamentable hecho luego de que dos menores de edad cayeran a un tragaluz de la plaza cívica del distrito de Mi Perú, tras ello las niñas resultaron con graves consecuencias.

Dos menores de edad caen a tragaluz y resultan graves

Una caminata entre dos hermanas de 9 y 10 años por el tercer nivel de la plaza cívica de Mi Perú resultó fatal. Las dos hermanitas se encontraban paseando en el lugar cuando de pronto cayeron por un tragaluz de aproximadamente cuatro metros.

Resulta que una de las rejillas de metal que se situaba en dicho recinto se desprendió ocasionando que las menores de edad pierdan el equilibrio y por ende resbalarse hasta el segundo nivel de la plaza donde se encuentra un auditorio municipal.

De manera inmediata, personal de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) trasladaron a las víctimas hasta el hospital de Ventanilla para recibir los primeros auxilios. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fueron derivadas al Hospital Daniel Alcides Carrión, para ser atendidas por especialistas en pediatría.

De acuerdo a vecinos de la zona, en donde ocurrió este accidente se realizan actividades recreativas y mostraron a su vez una total indignación por lo sucedido con las infantes, que fueron identificadas como P.Y.N.R.M., de 9 años, y B.M.K.R.M., de 10 años. De igual manera ha activado la alerta en los padres de familia que suelen acudir allí.

Menor de 10 años se encuentra en UCI

Cabe señalar que el estado de salud de ambas niñas es muy delicada debido al fuerte impacto de la caída que sufrieron. Por su parte, la niña de 10 años ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos Pedriáticos del Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado.

Mientras que, su hermana menor, de 9 años, se encuentra estable, sin embargo, aún permanece bajo observación médica con el objetivo de que los galenos descarten cualquier complicación interna.

Municipalidad de Mi Perú se pronuncia

Tras lo ocurrido, la Municipalidad Distrital de Mi Perú emitió un comunicado en sus canales oficiales luego de revisar las cámaras de videovigilancia. En dicha misiva, la comuna señaló que la noche anterior al suceso se registró a un grupo de niños jugando en la zona donde se ubican las rejillas.

Por tal razón, la Policía procedió a colocar cintas de seguridad en los alrededores del tragaluz para restringir el acceso y evitar que se suscite otro incidente similar.

