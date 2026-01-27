Iván Paredes denunció que no se priorizó la seguridad penitenciaria durante años: "No se compraron detectores"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, denunció que durante años no se priorizó la seguridad en los penales y advirtió que no se adquirió el equipamiento necesario.

INPE abandonado

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Paredes Yataco aseguró que más de 15 años el INPE estuvo abandonado en cuestiones de seguridad en establecimientos penitenciarios.

"Como lo dije ya hace mucho tiempo, se priorizó el tema de tratamiento, pero el tema de seguridad nunca se priorizó. No se compraron detectores, no se compraron máquinas para detectar objetos prohibidos, no se compró absolutamente nada durante 10, 15 años y de eso tiene la culpa los ministros de esa época y los presidentes de esa época y de los presidente del INPE de esa época", expresó.

Sostuvo que en el tiempo que estuvo en el cargo intentó combatir esa delincuencia que hay enquistada dentro de los penales, por lo que realizaron requisas para tener resultados más rápidos y a corto plazo.

"Eso yo coincido plenamente con el presidente de la República, hay que seguir haciendo requisas, más requisas, que se hacen a diario. Por mes estamos haciendo casi 900-850 requisas y es un montón a comparación de lo que se hacía antes", indicó.

Descarta beneficio por retorno de 'Loco Harry' a Lurigancho

Paredes Yataco explicó que el cabecilla de la organización criminal 'Los Malditos de Bayóvar', Harry Cano Dávila, conocido como 'Loco Harry', figuraba en la lista de reos de alta peligrosidad por lo que se dispuso su traslado al penal de Challapalca junto a otros 29 internos.

La medida se dio en el marco de la orden del Ejecutivo de trasladar a los delincuentes más peligrosos a dicho establecimientos penitenciario. La decisión en el caso específico de Cano se dio mediante una Resolución Directoral de tratamiento, según informó.

"Hubo un traslado efectivamente, pero en ese traslado un familiar de Harry interpone un habeas corpus. Pero, ¿Cuál es el fundamento principal? Es que él ya tenía un hábeas corpus anterior de junio del 2025, antes que yo sea presidente del INPE, en el cual el juez ordenaba que él permanezca en el penal de Lurigancho", explicó.

En ese sentido aprovechó para rechazar el haber recibido algún beneficio monetario para que el reo regrese al penal de Lurigancho: "Acá no hay nada de dinero, de que yo he renunciado porque yo cobré".

Es en ese contexto que Iván Paredes, como exjefe del INPE, denunció el abandono en cuestión de seguridad penitenciaria que se vivió por años.