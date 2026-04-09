Elecciones 2026: Más de 2,5 millones de nuevos votantes participarán en comicios del 12 de abril

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) indicó que más de 2,5 millones de nuevos electores ejercerán su deber al voto este domingo 12 de abril en estas Elecciones 2026. El grupo de nuevos electores se tratarían de jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad luego de los comicios realizados en el 2021.

Más de 2,5 millones de jóvenes

A pocos días de las Elecciones 2026, un nuevo grupo etario formará parte del proceso electoral para elegir la próxima gestión para un periodo de cinco años.

Del total del electorado, más de 2,5 millones de jóvenes conforman el nuevo grupo a votar en estos próximos comicios. Así, Reniec indicó que la cifra exacta es un total de 2 518 576 nuevos votantes que forman parte del padrón electoral.

La distribución de este grupo es la siguiente: 1 211 841 son mujeres y 1 253 572 son hombres, siendo un importante cambio en la renovación del electorado peruano.

Además, se identificó de donde provenían los nuevos jóvenes votantes resultando que el mayor volumen de jóvenes son de las siguientes ciudades: Lima (718 019), Piura (163 406), La Libertad (153 819), Cajamarca (122 286) y Cusco (110 015).

Casi 300 mil nuevos votantes cumplen 18 años el día de elecciones

Dentro del universo de nuevos votantes, se encuentra un grupo en particular que cumplen la mayoría de edad el mismo 12 de abril, siendo estos aptos para sufragar en las votaciones.

Se tratan de casi 300 mil nuevos votantes que cumplen 18 años el mismo día de las elecciones. De este total, 143 748 son mujeres y 149 500 son hombres. Estos ciudadanos sí se encuentran habilitados para participar.

Tal información ha sido informada por Reniec a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que los miembros de mesa brinden la facilidad a estos electores y puedan ejercer su derecho al voto.

Entre los departamentos con mayor número de estos electores destacan Lima (86 497), Piura (19 107), La Libertad (18 601) y Loreto (13 211).

Si bien, el padrón electoral cerró el pasado 14 de octubre del 2025, Reniec exhorta a tramitar el DNI de adulto desde los 17 años, para participar plenamente de los procesos electorales. Asimismo, la entidad pidió verificar el estado del trámite del DNI para recogerlo oportunamente.

En estas Elecciones 2026, los jóvenes se hacen presentes siendo más de 2,5 millones los nuevos votantes a participar este 12 de abril.