Elecciones 2026: Este es el tiempo real que los peruanos tendrán para votar este domingo 12 de abril, según la ONPE

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las elecciones 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció una serie de ajustes en relación al proceso de sufragio con el objetivo de garantizar un proceso más ordenado y eficiente. Uno de los cambios que más resalta es el tiempo real que cada peruano tendrá para votar dentro de cada cabina.

¿Cuál es el tiempo establecido para votar en las elecciones 2026?

Este domingo 12 de abril el Perú tendrá una nueva jornada electoral en la que eligirá al nuevo presidente de la República, los vicepresidentes de la República, los representantes del Congreso bicameral (congresistas y diputados) y el Parlamento Anidno para el período 2026 - 2031.

Hay que recordar que, para esta oportunidad son un total de 35 aspirantes a la presidencia por lo que ello sumado a la logística actual ha derivado en la ampliación del tiempo de duración para que cada ciudadano emita su voto.

Al respecto, la ONPE informó que los electores dispondrán entre un minuto y medio y dos minutos para votar durante estas Elecciones Generales 2026. Hay que resaltar esto ha sido calculado tras diversas pruebas tomando en cuenta el tamaño de la cédula electoral, por lo que se optó por ampliar el margen y habilitar dos cabinas por cada mesa.

Con esta medida el organismo electoral busca evitar demoras, mantener un flujo constante de votantes y asegurar que todos puedan ejercer su derecho sin mayores complicaciones ni contratiempos.

Este es el horario oficial de las elecciones 2026

La jornada de votación de este domingo 12 de abril comenzará a las siete de la mañana y se extenderá hasta las cinco de la tarde. Para ello se recomienda a cada ciudadano que acuda a su local de votación portando su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, a diferencia de procesos electorales anteriores este año el DNI no recibirá los hologramas tradicionales como prueba de que sufragaste, sino que la autenticidad del voto se certificará únicamente mediante la firma y huella en la lista de electores.

Debido al formato de la cédula de votación por la cantidad de aspirantes a la presidencia, la ONPE estableció que, en estas elecciones 2026 que se desarrollarán este domingo, 12 de abril, cada elector tendrá un minuto y medio y dos minutos para votar. Así que ya lo saben ciudadanos tomen en cuenta esta nueva medida para realizar su elección de manera óptima tomando en cuenta el tiempo.