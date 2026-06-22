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En favor del control aduanero

Embajador de EE. UU. entrega dos escáneres de carga para reforzar control aduanero en el Puerto de Chancay

El Puerto de Chancay ha recibido una visita del embajador de EE. UU. para realizar la entrega de dos escáneres de carga.

Embajador de Estados Unidos entrega escáneres
Embajador de Estados Unidos entrega escáneres (Difusión)

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/06/2026

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Por medio de una visita a Chancay este lunes 22 de junio, el embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro realizó la entrega de dos escáneres para que realizar la entrega oficial de dos escáneres de carga no intrusivos destinados al puerto en este lugar.

Entrega de escáneres para el Puerto de Chancay

El embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, realizó una visita al Puerto de Chancay para entregar oficialmente dos escáneres de carga no intrusivos que tienen por finalidad fortalecer la inspección y control aduanero a cargo de la SUNAT.

Los equipos fueron donados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos, como parte de la cooperación orientada a mejorar la seguridad portuaria, combatir actividades ilícitas y promover un comercio más eficiente y transparente.

Durante su recorrido por las instalaciones del Puerto de Chancay, el embajador Navarro estuvo acompañado por el superintendente nacional de SUNAT, Javier Franco Castillo, inspeccionando el funcionamiento de los sistemas tecnológicos que permitirán revisar mercancías sin necesidad de abrir físicamente las cargas.

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En favor de la capacidad operativa en el control aduanero

La incorporación de estos escáneres permitirá a la SUNAT incrementar su capacidad operativa para detectar posibles paquetes ilícitos, optimizar los tiempos de revisión y reforzar la seguridad en uno de los principales puntos de conexión comercial del país.

Capacitación al personal del Puerto de Chancay

Además de la entrega de los equipos, la cooperación estadounidense contempla un programa de capacitación dirigido al personal peruano encargado de operar esta tecnología en sus actividades laborales. 

El objetivo es que los especialistas nacionales puedan manejar los sistemas de manera autónoma y fortalecer las capacidades institucionales del país en materia de control aduanero.

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"Hoy, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la transparencia y el crecimiento económico", destacó el embajador Bernie Navarro durante la ceremonia.

Asimismo, señaló que Estados Unidos busca apoyar a SUNAT y a sus colaboradores mediante herramientas y tecnología avanzada que contribuyan a que el Perú se convierta en un referente regional en operaciones aduaneras.

Finalmente, con esta acciones llevadas a cabo por el embajador de EE. UU. en la entrega dos escáneres para el Puerto de Chancay se puede destacar el compromiso y alianza entre las dos naciones a modo de reforzar servicios que se usan en el territorio nacional, beneficiando la atención.

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