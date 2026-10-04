ERM 2026: se reportan demoras en la instalación de mesas de votación en el colegio N°3071 de Puente Piedra

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Previo a que se inicie el horario de votación para lo que será la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026, se ha reportado demora en la instalación de mesas de sufragio en la institución educativa 3071 Manuel García Cerrón, en Puente Piedra.

Demoras en la instalación de mesas de sufragio en colegio de Puente Piedra

Los ciudadanos ejercerán su deber cívico este domingo, 4 de octubre, para elegir a las próximas autoridades regionales y municipales que gobernarán por los próximos cuatro años. Al promediar las 7:17 a.m. nuestro medio pudo constatar que aún no estaban habilitadas las mesas de sufragio para que los electores puedan emitir sus votos.

Electores que han llegado desde las 6:00 a.m. al colegio hasta el momento no pueden participar de esta fiesta cívica, pese a que de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el horario establecido para acudir a votar es desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Además se conoció sobre el ingreso de personal de la Contraloría que viene inspeccionando aula por aula con la finalidad de qué manera recién están recibiendo el material electoral. Cabe señalar que, la misma ONPE indicó que no se puede realizar entrevistas en el interior de estos centros de votación.

En este centro educativo de Puente Piedra hay un aproximado de 35 a 45 mesas de sufragio que deben estar aperturadas para que las personas puedan votar desde temprano y poder continuar con sus actividades cotidianas en lo que resta del día.

Ausencia de miembros de mesa en el colegio Teresa González de Fanning

Una situación similar se ha suscitado en la institución educativa Teresa González de Fanning, en el distrito de Jesús María, donde Exitosa verificó que existe una ausencia de miembros de mesa lo que viene retrasando el deber cívico de los ciudadanos que son más de 15 mil.

De las 25 mesas de sufragio que han sido instaladas en el plantel educativo solo 16 se han aperturado por lo que las personas no pueden ingresar aún a las aulas. En exteriores del centro no hay ningún elector, todos se encuentran en el interior, pero a la espera de participar de estas elecciones.

En el marco de la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el colegio N°3071 Manuel García Cerrón, en Puente Piedra, se han registrado demoras en la instalación de mesas de sufragio lo que retrasa que los electores emitan su voto.