Estados Unidos: Conoce el nuevo requisito para obtener la visa de no inmigrante

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La embajada de Estados Unidos ha informado sobre una nueva disposición para acceder a la visa de no inmigrante. Medida iniciará a partir del martes 2 de setiembre e incluye a dos grupos etarios que antes se encontraban exceptos.

Nuevo requisito para visa de no inmigrante

La embajada de Estados Unidos en Perú hizo anuncio un nuevo requisito para obtener las visas de no inmigrante. Esta actualización iniciará a partir del 2 de setiembre de 2025 para todos los solicitantes de visas de no inmigrante, es decir para ciudadanos extranjeros que desean ingresar al país de manera temporal, turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal, estudio u otras razones similares. Ahora, con la entrevista, los oficiales evaluarán o reevaluaran cada caso de forma particular.

Así, a partir del 2 de setiembre, todos los solicitantes, incluidos menores de 14 años y mayores de 79 años, deberán asistir a una entrevista personal con un oficial consular de forma presencial en la Embajada de Estados Unidos en Lima ubicada en Avenida La Encalada cdra. 17 s/n, en el distrito de Santiago de Surco. El horario de atención va desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Esta actualización incluye a estos dos grupos etarios que hasta el momento se encontraban exonerados.

Exoneraciones para acudir a la entrevista presencial

Sin embargo, esta nueva disposición también cuenta con ciertas excepciones solo en casos de:

Visas A-1, A-2, C-3 (con excepciones), G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1: estas están dirigidas a jefes de Estados, familiares directos, diplomáticos, funcionario extranjeros, entre otros.

Visas de tipo diplomático u oficial.

Renovaciones de visa B-1/B-2 hasta 12 meses después del vencimiento de la visa anterior si la visa anterior tenía validez completa y se obtuvo con más de 18 años (los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona según el caso): Los documentos de este tipo están dirigidas para fines de negocios (B-1) o placer/turismo (B-2).

La entrevista con oficial consular

Debe llegar 15 minutos antes a la Sección Consular. La cita podría atrasarse debido a la gran cantidad de solicitudes o circunstancias imprevistas. Los documentos que se requieren para la entrevista deben ser llenados en su totalidad y con transparencia. Estos varían de acuerdo con el tipo de visa que está solicitando.

Con este nuevo requisito la Embajada de Estados Unidos busca un mayor control tanto de su seguridad nacional como una mejor experiencia de visita para el solicitante de visa de no inmigrante. Se recuerda que a partir del martes 2 de setiembre, los menores de 14 años y mayores de 79 deberán asistir a una cita presencial para obtener el documento.