'El Monstruo' tuvo audiencia judicial: "No se quiere someter a la extradición abreviada"

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el periodista de ABC Paraguay, Osvaldo Cáceres, indicó que Erick Moreno Hernández, 'El Monstruo', no quiere que se lo someta a un proceso de extradición abreviada.

'El Monstruo' se niega a extradición abreviada

La Justicia de Paraguay dictó prisión preventiva a Erick Moreno Hernández alias 'El Monstruo' con fines de extradición. La mañana de este jueves 25 de septiembre, el criminal compareció hoy por la mañana en el Palacio de Justicia de Asunción, en la que dos jueces Francisco Acevedo y Clara Ruíz Díaz decidieron que permanecerá en una cárcel de máxima seguridad.

"Los dos juicios tienen que ver con el proceso de extradición al cual él (Erick Moreno Hernández) no se quiere someter a la extradición abreviada que hubiera facilitado ya la remisión de 'El Monstruo' a Perú", señaló en un inicio el hombre de prensa.

En tal sentido, explicó las razones por las que el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' se niega a dicho proceso. "Dijo que por una cuestión de seguridad no quiere ir a Perú, pero sabe que en algún momento le va a tocar. Ante esa situación, se abre el juicio de extradición en Paraguay, que puede durar mucho tiempo dependiendo del tipo de defensa", explicó Cáceres.

Así es la cárcel a la que irá 'El Monstruo'

Cabe resaltar que, de acuerdo al periodista de ABC Paraguay, el fiscal Giovanni Brisetti ha sido asignado como la defensa legal del criminal peruano. "Pidió que sea llevado a una cárcel de máxima seguridad, aquí la tenemos. Depende del Ministerio de Justicia con guardias que fueron entrenados para el refecto", señaló.

Además, el periodista de Paraguay detalló cómo es la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, de Emboscada en la que estará 'El Monstruo'.

. "Esa cárcel de máxima seguridad fue habilitada casi de urgencia el 18 de diciembre de 2023, luego de que se intervino la mayor cárcel de nuestro país que está en Asunción que es la Penitenciaria Nacional", indicó.

En palabras de Osvaldo Cáceres, esta cárcel fue intervenida porque "un grupo criminal pasó a tomar posesión" de ella debido a que "ya no había control por parte del Gobierno" por lo que se "tuvo que hacer una operación militar-policial para retomar esa cárcel" para sacar de esta a los presos.

"Ante la peligrosidad de esos presos abrieron esa cárcel de máxima seguridad y llevaron a los líderes, esa cárcel es a donde lo han llevado a 'El Monstruo'", reveló.

Como vemos, según el periodista paraguayo Osvaldo Cáceres, 'El Monstruo' se niega a someterse al proceso de extradición abreviada.