Fuga de gas en grifo alarma a vecinos en transcurrida avenida Guardia Civil

En conexión para Exitosa, se conoció acerca de una fuga de gas en un grifo ubicado en la Av. Los Faisanes cruce con Av. Guardia Civil, en el distrito limeño de Chorrillos. El incidente habría iniciado a las 5:30 p. m. y el Cuerpo de Bomberos ya se encuentra atendiendo el caso.

En informe de Mariesthefanny Tizando se supo que el Cuerpo General de Bomberos junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) y serenos chorrillanos lograron la evacuación de las familias, que residen cerca del establecimiento, a fin de resguardar su integridad ante una hipotética conflagración.

En ese sentido, los vecinos se encuentran alejados del área a la espera que los 'Hombres de rojo' finiquiten el operativo. Por otra parte, las autoridades informaron que el recinto quedará clausurado hasta que las operaciones del retiro de gas culminen totalmente.

Cuatro unidades especializadas se encuentran en la zona atendiendo el escape del material incendiario.

Referente a las investigaciones, se conoció que el Cuerpo de Bomberos instaló una cisterna subterránea en el depósito, para conocer las causas que generaron el incidente.

Asimismo, los 'Hombres de rojo' cercaron el establecimiento con chorros de agua, para que en un presunto incendio, las llamas no avancen con rapidez.

En conexión con Pedro Paredes y Katiuska Torres Aybar, Mariesthefanny Tizando informó que las autoridades cerraron la Avenida Guardia Civil, desde la intersección de la Avenida Los Faisanes hasta la Curva de Villa, Chorrillos.

De esta manera, los amigos del volante toman rutas alternas para llegar a sus puntos de destino. Por su parte, los pasajeros perjudicados se trasladan a pie, ya que sería más fácil y rápido arribar a sus domicilios de esta forma.

Ante lo sucedido, una de las pasajeras damnificadas lamentó la situación, y puntualizó que no conoce bien el sector; por lo que tiene dificultades para llegar a su morada. Asimismo, agregó que las autoridades le brindaron indicaciones para aproximarse a su destino, pero aún así tiene complicaciones.

"Quiero pasar por Los Gorriones, quiero pasar, pero no puedo. No conozco, no hay carro. Me dijeron que debo ir por la Avenida Las Gaviotas. Lamentablemente me agarró de improviso", declaró una ciudadana para Exitosa.