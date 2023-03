Incendio dejó a anciana con quemaduras de tercer grado en Nuevo Chimbote

Una anciana de 83 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo, tras incendiarse su vivienda ubicada en la Mz J del pueblo joven Villa María, del distrito de Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa.

El hecho se produjo a las nueve de la mañana del domingo 26 de marzo. Según las primeras investigaciones, el fuego inició en el cuarto de la vivienda Mz J lote 9 y luego se expandió a otra casa.

En uno de los cuartos del lote 9, se encontraba Consuelo Luzmila Santoya Valeriano, quien no se percató de la humareda que salía de su vivienda. Su hijo, Arturo López Santoya, ingresó a la casa con el objetivo de rescatar a su madre; sin embargo, al auxiliar a su progenitora, este presentó quemaduras en los brazos y espalda.

Al lugar llegó la Compañia de Bomberos N 107 "Ismael Pomar Iturrino" y serenazgo, quienes controlaron el siniestro.

Los afectados fueron trasladados al hospital Regional "Eleazar Guzmán Barrón", no obstante, por la gravedad de las quemaduras de Consuelo Santoya, fue derivada a EsSalud de Laderas del Norte.

"Mi madre se encuentra delicada de salud. Yo vivía con ella y mi hermano. Cuando me enteré había salido, al igual que mi hermano. Mi madre tiene el 60% de su cuerpo quemado. Ella está con oxígeno, no nos dan muchas esperanzas para que sobreviva", mencionó su hija, Martha Luján Santoya, entre lágrimas.

A su turno, el personal de la Municipalidad distrital de Nuevo Chimbote envió víveres, ropa, triplay y dos carpas para los damnificados; además, retiraron escombros de las dos casas más afectadas.

Otro de los afectados fue Miguel Yampier Gonzáles Castro, un joven de 18 años que se dedica a vender chocotejas vestido de muñeco Mickey Mouse, en las principales calles de Chimbote. Él había reunido cerca de 3 mil soles para matricularse en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), pues quería ser un ingeniero agroindustrial.

"Con mucho esfuerzo ahorré mi dinero. Hemos perdido todo, electrodomésticos, ropa y el dinero ahorrado. Esto no me amilanará para poder iniciar mis estudios universitarios, por eso también pido ayuda a la universidad. He querido pagar mi ciclo completo, mi madre también tenía un dinerito ahorrado que lo iba a dar, pero ahora el incendio arrasó nuestra casa", manifestó el joven.