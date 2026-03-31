Gabinete Ministerial confía en trabajo del Mininter para reducir índice de criminalidad, según ministro Quispe Luján

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, fue consultado sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana debido a los constantes casos de extorsión, homicidios, entre otros. Al respecto, indicó que mantiene la confianza en el trabajo del Ministerio del Interior (Mininter) en reducir dicho índice de criminalidad organizada.

Sobre lucha contra inseguridad

Durante declaraciones a los medios de comunicación, desde el distrito de San Isidro, el titular del Ministerio de PRODUCE no dudó en resaltar que la situación crítica en que se encuentra el país, en torno a la inseguridad, es un problema que ha sido arrastrado desde Gobiernos anteriores.

Es así que, el Gobierno de transición de José María Balcázar estaría demostrando "todo su esfuerzo" en ejecutar medidas drásticas para enfrentar la criminalidad organizada y la delincuencia que vienen golpeando a transportistas, comerciantes y a la ciudadanía en general.

En esa línea, indicó que el Gabinete Ministerial del premier Luis Arroyo mantiene su confianza en que el Ministerio del Interior, liderado por José Zapata, va a presentar grandes avances ante esta problemática. De tal modo, recordó que la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad.

"Todos tenemos confianza en que el Ministerio del Interior va a sacar adelante y va a avanzar. Está en plena ejecución el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana aprobado recientemente y esperemos que ello va a bajar los índices hay algunas estrategias que ya seguro el Mininter lo va a comunicar oportunamente", dijo ante la prensa, este martes 31 de marzo.

Además, Quispe Luján indicó que el presidente del Consejo de Ministros viene realizando las coordinaciones respectivas tanto con bancadas parlamentarias como con el presidente del Congreso, para definir cuando se ejecutarán las reuniones con miras al pedido voto de confianza.

Sobre Semana Santa 2026

En otro momento, el titular de PRODUCE, informó que más de 7900 toneladas de pescados y especies marinas serán comercializadas durante esta Semana Santa. Al respecto, indicó que dicha actividad generará ingresos al sector pesquero por casi S/ 160 millones.

"Esta Semana Santa va a ser bastante auspiciosa, nuestro mar está muy generoso, estimamos que se debe estar comercializando más de 7 900 toneladas de recursos hidrológicos, en distintas especies. La especie estrella para esta Semana Santa va a ser el bonito", subrayó.

Es así como, el titular de PRODUCE, César Quispe, respondió ante distintas preguntas que involucran los diversos escenarios que deberá atravesar el Gabinete de Luis Arroyo, con miras al pedido del voto de confianza ante el Congreso de la República.