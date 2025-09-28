'Generación Z': Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso en el cuarto día de protestas

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 28 de septiembre, cientos de jóvenes pertenecientes a la 'Generación Z' acudieron al centro de Lima para cumplir con la cuarta jornada de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y su inacción frente a ola de criminalidad que vive el país.

Manifestantes llegan hasta el Congreso

Desde horas de la tarde, la Plaza San Martín fue cargando de gente, aunque no en el número visto en las marchas del 20 y 27 de este mes. Sin embargo, este importante número logró llegar hasta los exteriores del Congreso de la República en el corazón de la avenida Abancay.

Eso sí, justo cuando el grupo de protestantes arribaba hacia el frontis del Parlamento, un fuerte contingente de la Policía Nacional del Perú salió desde el jirón Huallaga para cerrar la avenida Abancay y cortar el avance de la gente.

Por suerte, hasta el cierre de esta nota no se han registrado enfrentamientos entre ambos bandos los cuales si tuvieron lugar en la jornada del último sábado.

Inspectoría de la PNP investiga abuso policial

Justamente, durante las manifestaciones del 27 de septiembre, un video circuló en redes sociales donde se observa la cobarde agresión de un efectico de la Policía Nacional del Perú contra un adulto mayor que acompañaba la marcha.

De inmediato, el rostro del agredido se llenó de sangre debido a la herida que generó este golpe. Como era de esperarse, las criticas no tardaron en venir por parte de cientos de usuarios indignados con las situación condenando además la represión policial.

Ante este hecho, las redes de la PNP anunciaron que la Inspectoría de la institución inició una investigación para determinar las responsabilidades de este presunto abuso. A su vez, precisaron que toda la información recabada será compartida con el Ministerio Público para lo que consideren pertinente.

"Ante un video difundido en redes sociales donde se muestra un presunto uso arbitrario de la fuerza, durante las manifestaciones en Lima el 27SET2025, Inspectoría General iniciará el procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. De igual forma, toda la información recabada será puesta en conocimiento del Ministerio Público, en el marco de sus competencias legales", señalaron.

De esta manera, los manifestantes de la 'Generación Z' llegaron hasta los exteriores del Congreso de la República en el cuarto día de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y su inacción ante la ola de criminalidad que vive el país.