Manifestantes de distintos colectivos se reúnen en la Plaza San Martín en cuarto día de protestas

28/09/2025

Las marchas contra la inseguridad y el Gobierno de Dina Boluarte continúan. En el segundo día convocado, manifestantes de distintos colectivos, entre ellos la 'Generación Z', han llegado hasta la Plaza San Martín, desde donde tienen previsto comenzar su movilización hasta las principales sedes gubernamentales de la capital.

Una concurrencia menor

A diferencia de lo visto el último sábado 27 de agosto, este domingo la concurrencia ha sido inferior. Sin embargo, los asistentes se alistaron para alzar su voz. Un grupo que se encontraba en una parte de esta plaza, brindaba apoyo contra la ansiedad y el suicidio.

En las primeras horas de la tarde, este punto del Centro de Lima lució tranquilo, no obstante, con el pasar de las horas empezaron a llegar los manifestantes de diversos colectivos. Esto provocó que el tránsito en las calles contiguas se vea afectado, provocando desvíos improvisados.

Desde el cercado de Lima, manifestantes se concentran en la Plaza San Martín, para dar marcha al segundo llamado de los tranportistas con la 'Generación Z'.



Se espera que al llegar la noche, el grupo alcance su mayor número, con lo que pueda comenzar su despliegue a la avenida Abancay. Aunque las convocatorias exhortan a una marcha pacífica, estas han terminado en enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP), que provoca heridos.

Así ocurrió el sábado, con la denuncia hecha por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que al menos 18 personas resultaron afectadas. Entre ellas, un periodista que cubría la movilización y una brigadista, que daba asistencia.

Enfrentamientos del último sábado

Las protestas del último sábado se salieron de control, con el choque que hubo entre los agentes del orden y los manifestantes. La Plaza San Martín fue uno de los puntos más dañados, con el ornato que fue vandalizado por parte de los ciudadanos.

En la avenida Abancay, usual escenario de enfrentamientos, se registró hechos violentos por ambas partes. Un sujeto lanzó una bomba molotov contra una fila de policías, dejando a uno de ellos con quemaduras de primer grado.

Un hecho lamentable fue la agresión contra un adulto mayor que se encontraba cerca del cordón policial. Al acercarse demasiado, un efectivo lo atacó por la espalda con su garrote, dándole en la nariz. Al hombre de casi 65 años le rompieron el puente nasal, causándole una hemorragia que enardeció más a la gente que se percató del hecho.

Así, el cuarto día de protestas contra la inseguridad y Dina Boluarte, comenzó con menor intensidad que el último sábado. Los manifestantes empezaron a copar la Plaza San Martín, aunque en menor medida que las organizadas en anteriores ocasiones.