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"Que en paz descanse"

Presidencia lamentó muerte de candidato a diputado, Gilbert Infante: "Nuestras condolencias a sus familiares"

A través de sus redes sociales, la Presidencia del Perú envió su solidaridad hacia los familiares, amigos y colegas del partido Fe en el Perú, por el fallecimiento de Gilbert Infante.

Presidencia lamentó asesinato de candidato a diputado, Gilbert Infante
Presidencia lamentó asesinato de candidato a diputado, Gilbert Infante (Composición Exitosa)

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/03/2026

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La Presidencia del Perú se pronunció luego de que se conoció el fallecimiento del candidato a la Cámara de Diputados por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, producto de un ataque en el distrito de Chorrillos. Al respecto, enviaron sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y colegas de Infante.

Expresan su solidaridad con familia de candidato

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ejecutivo realizó una publicación en donde expresó su lamento ante esta situación completamente inesperada y la cual fue anunciada por el candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra, postulante por el mismo partido político.

En esa línea, se dirigieron directamente a la familia del candidato; a ellos, a sus amigos y compañeros de campaña, enviaron su solidaridad ante este momento difícil. A pesar de ello, evitaron referirse al motivo por el cual Infante perdió la vida.

"La Presidencia de la República del Perú expresa sus más profundas condolencias ante el sensible fallecimiento de Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados por el partido político Fe en el Perú", escribieron en sus redes sociales, este miércoles 25 de marzo.

En su publicación, adjuntaron una imagen compuesta en donde colocaron un cintillo de color negro, el cual representa al luto cuando una persona fallece. En la composición colocaron un mensaje hacia la familia concluyeron con la frase: "Que en paz descanse".

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¿Cómo ocurrieron los hechos?

Cabe mencionar que, el propio Paz de la Barra informó que el aspirante con el número 25, fue atacado violentamente a ladrillazos durante varios minutos hasta perder la vida. De tal modo, brindó más detalles ante este lamentable hecho.

En declaraciones a Exitosa, el exalcalde de La Molina precisó que Gilbert Infante era víctima de amenazas por ser parte fundamental en la política de seguridad de su partido, el cual sería implacable contra la criminalidad.

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"Él ya venía siendo amenazado, junto con ocho personas más que son exmilitares que han combatido el terrorismo. Cuando yo he comentado que nosotros vamos a pacificar el Perú en 100 días y que en cadena perpetua van a sufrir en vida, con las mismas palabras le mandaban a él y le estaban haciendo seguimiento", añadió.

De esta manera, la muerte del candidato a diputado, Gilbert Infante, viene causando reacciones en la política peruana. Por su parte, la Presidencia del Perú lamentó el hecho y envió condolencias a la familia de Infante.

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