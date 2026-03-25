Gilbert Infante, candidato a diputado por Fe en el Perú, fue asesinado a ladrillazos en Chorrillos

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un trágico hecho se dio en las últimas horas en medio de la carrera política que se vive en el país. En las últimas horas reportaron el trágico asesinato del candidato a la Cámara de Diputados por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante en el distrito de Chorrillos.

Según comentó el propio Álvaro Paz de la Barra, postulante por el mismo movimiento político, el aspirante con el número 25 fue atacado violentamente a ladrillazos durante varios minutos hasta quitarle la vida.

Gilbert Infante fue asesinado en Chorrillos

En diálogo con Exitosa, el exalcalde de La Molina brindó detalles de este terrible hecho lamentando la forma en como se dio el ataque a su candidato a la Cámara de Diputados por Lima. Según precisó, Gilbert Infante sufrió antes de morir, algo que ya había sido amenazado por sus atacantes.

"No quiero que la contienda electoral se enturbie con sangre. Es un tema que vinimos atravesando hace dos o tres semanas porque yo tengo una política criminal muy fuerte y te confirmo la muerte de nuestro candidato a diputado a Lima Gilbert Infante con una ferocidad tremenda. Fácil es usar un arma y darte un balazo en la cien, pero lo han tenido durante minutos tirándole ladrillos en la cien", indicó.

De acuerdo a su versión, Infante era víctima de amenazas por ser parte fundamental en la política de seguridad de su partido el cual sería implacable contra la criminalidad en un eventual gobierno suyo. Incluso aseguró que otro grupo de personas también recibieron estas palabras de amedrentamiento en las últimas semanas.

"Él ya venía siendo amenazado, junto con ocho personas más que son exmilitares que han combatido el terrorismo. Cuando yo he comentado que nosotros vamos a pacificar el Perú en 100 días y que en cadena perpetua van a sufrir en vida, con las mismas palabras le mandaban a él y le estaban haciendo seguimiento", añadió.

Podría ensangrentar las elecciones

Finalmente, Paz de la Barra aseguró que este hecho podría generar un efecto violento en las elecciones generales que se encuentran a la vuelta de la esquina. Por ello, pidió una rápida acción por parte de las autoridades para esclarecer el tema.

"En los últimos días y semanas se han ido cuidando, pero lamentablemente coincidió con el debate de ayer y justo aprovecharon esa hora y pasó lo que se dio y esto es una llamada de atención al gobierno porque esto se puede extender a otro candidato y llenar de sangre la campaña electoral", cerró.

En resumen, Gilbert Infante, candidato a diputado por Lima por Fe en el Perú, fue asesinado a ladrillazos en Chorrillos.