Gobierno aún no compra aviones F-16, afirma premier Arroyo: Proceso se definiría la primera semana de abril

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier Luis Arroyo se pronunció en torno a la adquisición de aviones F-16 para el Perú, los cuales serían comprados a Estados Unidos (EE. UU.). Sobre ello, la autoridad indicó que el proceso se ha iniciado en gestiones pasadas, por lo que debe cumplir un cronograma, el cual estaría definido la primera semana de abril.

Gobierno aún no ha concluido compra de aviones para la FAP

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros ratificó que todavía no se ha realizado la compra de dichos aviones de combate; ello debido a que se debe cumplir con cada una de las etapas para que el Estado adquiera dicho material.

Es así que, el proceso para la compra de los aviones para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) aún no ha culminado debido a que falta la "apertura de sobres", la cual estaría por definirse en los primeros días del mes de abril, según el cronograma respectivo. De tal modo, el Estado evaluará las propuestas para seleccionar al mejor postor

"Faltaría la apertura de sobres que es lo de la parte final debe darse en la primera semana de abril, según este cronograma. No se ha comprado nada todavía, hay tres propuestas y será la que mejor convenga de acuerdo a costos, mantenimientos y demás", dijo a Panorama, el último domingo 22 de marzo.

Sobre salida de Denisse Miralles de la PCM

En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros fue consultado sobre la inesperada salida de Denisse Miralles de la PCM, a solo un día de presentarse junto a su Gabinete Ministerial frente al Congreso de la República para pedir el voto de confianza.

Al respecto, Arroyo descartó haber tenido conocimiento de que él sería elegido como el reemplazo de Miralles. Según detalló, en ese momento se desempeñaba como ministro de Defensa y trabajada diariamente con la expremier, pero no sospechó sobre su renuncia.

"No sabía hasta que nos llamaron temprano para este evento del cambio. Me llamaron el mismo día (martes 17 de marzo) en la mañana", dijo el actual premier.

Resaltó sus méritos

Cabe mencionar que, al referirse sobre sus méritos para desempeñarse como premier, indicó que tiene la finalidad de "querer hacer mucho por el Perú". Asimismo, indicó que tiene muchas cosas en mente, las cuales ya habrían sido planificadas, por lo que, próximamente la ciudadanía verán dichas acciones.

Es así como, el premier Luis Arroyo respondió ante distintas interrogantes que implican acciones del Ejecutivo como la salida de Miralles de la PCM, la compra de aviones a EE. UU. y demás temas.