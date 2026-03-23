Luis Arroyo consideró que renuncia del ministro de Energía no debilita el Gabinete: "No es por una mala gestión"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, consideró que la renuncia del Angelo Alfaro al cargo de ministro de Energía y Minas no debilita al Gabinete, debido a que fue por cuestiones personales y no por un problema de gestión.

Ministro de Energía y Minas renunció tras denuncia

El premier se refirió a la renuncia del ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, el último domingo 22 de marzo por la denuncia de abuso sexual contra una, entonces, menor de edad.

"Ustedes han sabido el desenlace, no es por otros temas diferentes a una mala gestión ni mucho menos, es por otros temas que ustedes conocen perfectamente y eso no va a debilitar absolutamente para nada [al Gabinete]", señaló.

Como se recuerda, el pasado 18 de marzo se reveló que Alfaro tuvo una relación en los años 2000, cuando tenía 47 años, con una menor de edad de solo 16 años con la que tuvo un hijo que actualmente tiene 25 años.

La ahora mujer adulta había denunciado un presunto abuso sexual, y pese a que rechazó haber cometido el crimen, el Gobierno anunció a través de un comunicado que Alfaro presentó su renuncia al Minem y fue aceptada.

Alfaro justifica relación con menor de edad

En entrevista en Cuarto Poder, Angelo Alfaro justificó la relación que tuvo con una menor de edad de 16 años, en el año 2000, en Pucallpa, tras renunciar al cargo de ministro de Energía y Minas. El exfuncionario público explicó que, según su versión, se trató de un vínculo consentido. En ese contexto, aseguró que no hubo ningún tipo de violencia y que ambos habrían mantenido una relación basada en el afecto y que duró aproximadamente cinco años.

Asimismo, aseguró que nunca incurrió en un delito, resaltando que su comportamiento debe analizarse dentro de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. En ese sentido, reiteró que la relación era conocida y consentida por el entorno cercano de la adolescencia.

"Yo nunca he violado a nadie (...) Era otro escenario. Nunca la forcé a nada, mantuvimos una relación cordial con consentimiento de su familia", indicó,

Por su parte, su abogado, Wilber Medina, respaldó esta postura y explicó que, de acuerdo con la legislación vigente en ese momento, no se configuraba delito si no existía violencia. Además, indicó que el caso debe evaluarse considerando el marco legal de la época.

Es en medio de ello que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, consideró que la salida de Angelo Alfaro como ministro de Energía y Minas no debilita al Gabinete.