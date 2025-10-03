Juan Manuel Cavero: Ejecutivo oficializa su designación como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

A través de las respectiva resolución suprema publicada este viernes 3 de octubre en el diario oficial, fue oficializada la designación de Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Mediante la Resolución Suprema N.º 209-2025-PCM, fue materializado el nombramiento del también exmiembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

Perfil del nuevo ministro de Justicia

De acuerdo con el portal institucional del MINJUSDH, Juan Manuel Cavero Solano también se desempeñó como jefe de gabinete de asesores del ministerio que ahora lidera. Asimismo, se convirtió en el quinto ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Anteriormente, el cargo había sido ocupado por José Tello Alfaro, Daniel Maurate Romero, Eduardo Arana Ysa y ahora último, Juan José Santiváñez.

En el ámbito académico, el flamante titular del MINJUSDH es titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Además, ha seguido programas de especialización en Gestión Municipal, Gestión Empresarial con Tecnología de Información, Business Intelligence, Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos, y Derecho Administrativo.

A nivel laboral ocupó diversos cargos en la administración pública. Fue intendente nacional de Asesoría Legal Interna en la SUNAT, gerente central de Asesoría Jurídica en EMAPE, gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao, subdirector de Sanciones en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), gerente de Supervisión y Fiscalización en la SUTRAN, presidente del Consejo Directivo del SAT y especialista legal en Tributación Municipal en el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros.

(Noticia en desarrollo...)