Caen 9 presuntos integrantes de 'Los Injertos del Cono Norte': Fiscalía allanó 11 inmuebles en Lima y Huaral

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a nueve presuntos integrantes de la organización criminal denominada 'Los Injertos de Cono Norte', la cual se dedicaría a extorsionar, bajo la modalidad del cobro de cupos, a empresas de transporte público y demás.

Allanamiento de 11 inmuebles en Lima y Huaral

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) realizó una publicación en donde brindó detalles sobre las intervenciones realizadas durante horas de la madrugada de este martes, en distintos distritos de Lima y hasta en la provincia de Huaral.

Según precisaron, se llevó a cabo el allanamiento de 11 inmuebles en diversas zonas de los mencionados distritos. Para ello, se contó con el apoyo de agentes policiales, quienes realizaron el operativo de manera simultánea. Las diligencias estuvieron a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

"Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Despacho) logró la detención de 9 miembros de la presunta banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte', dedicada a la extorsión (cobro de cupos) en agravio de empresas de transporte", escribieron en sus redes sociales, este martes 24 de marzo.

Es así que, durante los allanamientos se detuvieron a nueve personas, entre hombres y mujeres, los cuales estarían involucrados con la banda 'Los Injertos del Cono Norte', dedicada a la extorsión, sicariato y otros delitos. En la capital, el operativo se llevó a cabo en Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres.

Banda operaría desde enero del 2025

De acuerdo a la investigación fiscal, la agrupación criminal vendría operando desde enero de 2025, y uno de sus integrantes actuaría desde el penal de Lurigancho donde se encuentra recluido. Además, se conoció que más de 150 mototaxistas del norte de la capital eran víctimas de extorsión por parte de dicha banda.

Cabe mencionar que, tanto la Policía como los fiscales de turno aún se encuentran realizando las diligencias correspondientes como al incautación de celulares, libretas, cuadernos que vincularían a los detenidos con presuntos actos delictivos. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades de los detenidos en posibles casos de extorsión.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Despacho) logró la detención de 9 miembros de la presunta banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte', dedicada a la extorsión (cobro de cupos) en agravio de... pic.twitter.com/g3SNPBnOTY — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 24, 2026

Es así como, efectivos de la Policía Nacional ejecutaron un operativo simultáneo en Lima y Huaral en donde detuvieron a presuntos integrantes de la banda 'Los Injertos del Cono Norte', quienes vendrían extorsionando a mototaxistas de la asociación 'Las Águilas de Carabayllo'.