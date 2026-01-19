Hugo Alache: "Todos los pequeños empresarios de la construcción estamos siendo extorsionados"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación Peruana de Microempresas de la Construcción, Hugo Alache, aseguró que todos los pequeños empresarios del sector son víctimas de la extorsión.

Se encuentran en peligro ante extorsión

La extorsión ha golpeado fuertemente a diversos sectores del país uno de ellos es el sector de la construcción. Frente a dicha problemática sus trabajadores han señalado estar dispuestos por obras por impuestos a, por ejemplo, poner cámaras de videovigilancia que se necesite.

Al respecto, Alache recordó que dicha iniciativa data de hace meses atrás con el anterior director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). En tal sentido, reveló que "todos los empresarios de la construcción están extorsionados" .

"Los sicarios pasan todos los días por todas las calles, ven una obra y al pequeño empresario que está construyendo una pared los extorsiona, pero esto es complicado. Porque no solamente tenemos el problema con los extorsionadores, sino nosotros tenemos el problema con los buenos y con los malos", manifestó.

Bajo esa premisa, explicó que quienes son catalogados como malos son los extorsionadores, mientras a quienes califica como los buenos se refieren a los que supuestamente capturan a estos delincuentes. "A los dos tenemos que darle uno para que no nos salga y otro para que nos cuide", subrayó Hugo Alache.

Ofrecieron proveer cámaras de seguridad

En otro momento, el presidente de la Asociación Peruana de Microempresas de la Construcción sostuvo que el sector ofreción proveer cámaras de videovigilancia a la ATU para instalarlas en todos los buses.

"Ofrecimos como privado, mediante obras por impuesto, abastecerlos y darles las cámaras que necesitan y no solo para los buses. Les dijimos podemos darles cámaras para que las coloquen en todos los trayectos de los buses. En las calles se podría utilizar también para proteger a los pequeños empresarios que son extorsionados en todos los barrios", puntualizó.

Manifestó que la respuesta del organismo técnico fue que les iban a avisar y que "hasta ahora seguimos esperando". Añadió que no solo abarca la propuesta de cámaras, sino también chalecos antibalas.

