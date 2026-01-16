INDECI advierte oleaje anómalo en toda la costa peruana: Olas se incrementarán desde este domingo

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió un boletín informativo en el que advierte sobre la llegada de un oleaje anómalo en todo el litoral peruano, a partir del domingo 18 de enero y con vigencia hasta el viernes 23.

Según el reporte, las olas experimentarán un incremento de altura que podría afectar actividades portuarias, pesqueras y recreativas, por lo que se recomienda a la población adoptar medidas de prevención.

El fenómeno se originará primero con oleajes provenientes del noroeste, que impactarán principalmente en playas abiertas o semiabiertas, y luego se transformará en oleajes del suroeste desde el lunes 19 y martes 20, dependiendo de la zona.

Aunque se trata de un oleaje clasificado como ligero, el aviso recalca que puede generar condiciones peligrosas en áreas costeras y afectar la seguridad de quienes realizan actividades marítimas.

Zonas más afectadas

De acuerdo con el boletín, el litoral norte (Zorritos, Talara, Paita, Pimentel y Salaverry) recibirá oleaje ligero del noroeste desde la madrugada del domingo, cambiando a suroeste el martes.

En el litoral centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan de Marcona), el oleaje del suroeste llegará desde la tarde del lunes. Finalmente, en el litoral sur (Mollendo e Ilo), el incremento de altura de olas se presentará también desde el lunes por la tarde.

BOLETÍN INFORMATIVO DE OLEAJES N°002-2026 DEL 16-01-2026

Recomendaciones de seguridad

INDECI exhortó a la población a no exponerse en rompeolas ni zonas de oleaje anómalo, evitar actividades portuarias y pesqueras sin información previa, y conducir con precaución cerca del borde costero por posibles obstáculos como arena, piedras o algas arrastradas por el mar.

Asimismo, pidió asegurar embarcaciones en muelles y retirar las más pequeñas a tierra, además de usar siempre chaleco salvavidas en caso de encontrarse a bordo durante el inicio del oleaje.

El boletín también señala que la fase lunar de cuarto menguante hacia luna nueva desde el 18 de enero podría influir en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras, intensificando los efectos del oleaje.

El aviso de INDECI confirma que el litoral peruano enfrentará varios días de oleaje anómalo con incremento de altura de olas. Aunque la intensidad es ligera, las autoridades recalcan que el riesgo es real y que la prevención es clave para evitar accidentes y daños en actividades marítimas y costeras.