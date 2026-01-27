Iván Paredes descarta beneficio por retorno de 'Loco Harry' a Lurigancho: Habeas Corpus logró que INPE lo regrese

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, rechazó haber sido beneficiado por el retorno de Harry Cano Dávila, conocido como 'Loco Harry', desde el penal de Challapalca hacia el penal de Lurigancho. Aseguró que el INPE cumplió una orden judicial.

Trasladado fallido

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Paredes Yataco explicó que el cabecilla de la organización criminal 'Los Malditos de Bayóvar', figuraba en la lista de reos de alta peligrosidad por lo que se dispuso su traslado al penal de Challapalca junto a otros 29 internos.

La medida se dio en el marco de la orden del Ejecutivo de trasladar a los delincuentes más peligrosos a dicho establecimientos penitenciario. La decisión en el caso específico de Cano se dio mediante una Resolución Directoral de tratamiento, según informó.

"Hubo un traslado efectivamente, pero en ese traslado un familiar de Harry interpone un habeas corpus. Pero, ¿Cuál es el fundamento principal? Es que él ya tenía un hábeas corpus anterior de junio del 2025, antes que yo sea presidente del INPE, en el cual el juez ordenaba que él permanezca en el penal de Lurigancho", explicó.

La orden judicial a favor del interno se habría dado debido a que el centro penitenciario de Lurigancho cuenta con un centro médico apto para su atención, ello porque "se señala que él tiene un tema mental".

"Por eso el juez, no nosotros, porque el INPE solamente ejecuta las órdenes, el INPE ante esa orden judicial tuvo que regresarlo. Igual, si él hubiera regresado a Challapalca, igual, inmediatamente hubiéramos tenido que regresarlo", sostuvo.

Descarta soborno

En ese sentido aprovechó para rechazar el haber recibido algún beneficio monetario para que el reo regrese al penal de Lurigancho: "Acá no hay nada de dinero, de que yo he renunciado porque yo cobré".

Recalcó nuevamente que su retiro de la jefatura del INPE se dio por problemas de salud y reveló que sufre de hipertensión arterial y taquicardia, lo que no le iba a permitir cumplir con sus labores en el cargo.

"El INPE necesita a alguien que esté físicamente apto para poder ir a la altura y poder cumplir con estas requisas que son sumamente importantes y aparte di un paso al costado porque creo que ya era el momento de refrescar el INPE", recordó.

Es por ello que el exjefe del INPE, Iván Paredes, rechazó el haber resultado beneficiado por el retorno del 'Loco Harry' al penal de Lurigancho y explicó que fue debido a una orden judicial.